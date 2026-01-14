News

ATP/WTA 250 Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Tommy Paul - Foto FITP
Tommy Paul - Foto FITP

Il programma gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 15 gennaio dell’ATP/WTA 250 combined di Adelaide 2026. C’è Davidovich Fokina a guidare il seeding. In campo anche Tommy Paul, Tomas Machac, Hugo Humbert e Jaume Munar, reduce dall’ottima vittoria al primo turno con Francisco Cerundolo. Super sfida al femminile tra Mboko e Keys.

IL PROGRAMMA

CENTRE COURT

ore 01.30 – Birrell vs Cristian
a seguire – (8) Mboko vs (2) Keys
non prima delle 05.30 – (Q) Vukic vs (2) Paul
non prima delle 09.00 – (3) Andreeva vs TBD
non prima delle 10.30 – (1) Davidovich Fokina o (WC) Hijikata vs (5) Vacherot

SHOWCOURT 1

non prima delle 03.00 – (8) Machac vs Munar
non prima delle 05.30 – (1) Shnaider vs TBD
non prima delle 07.30 – Humbert vs (Q) Shevchenko

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS