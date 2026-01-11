ATP Hong Kong 2026: Sonego e Musetti trionfano in doppio

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti conquistano il titolo di doppio all’ATP 250 di Hong Kong. In finale, la coppia azzurra ha superato il duo russo formato da Karen Khachanov e Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 2-6 10-1 al super tie-break. È il primo titolo insieme per i “Lorenzi“, dopo le finali perse a Doha nel 2024 e a Cincinnati nel 2025. Un successo che corona una settimana perfetta per gli azzurri, protagonisti per tutto il torneo. Nel loro cammino verso il trofeo, Sonego e Musetti hanno battuto al primo turno Kecmanovic-Muller 7-6(3) 6-4, poi Erler-Galloway per 5-7 6-3 10-4 prima di approdare in finale grazie al ritiro in semifinale di Diallo e Wong.

LA PARTITA

Nel primo set regna l’equilibrio fino all’ottavo game, con entrambe le coppie solide al servizio. Gli azzurri trovano il primo break della partita, ma nel game successivo Khachanov e Rublev riescono subito a controbrekkare. Sonego e Musetti però non si scompongono: nuova accelerazione, altro break e set chiuso 6-4.

Nel secondo parziale arriva la reazione dei russi, che alzano il livello in risposta e scappano subito avanti con due break. Khachanov e Rublev prendono il controllo degli scambi, tengono con autorità i propri turni di battuta e pareggiano i conti con un netto 6-2.

Si va così al super tie-break, dove la coppia italiana gioca un parziale semplicemente perfetto. Sonego e Musetti partono forte, volano subito sul 5-1, comandano lo scambio e non concedono nulla agli avversari. Il dominio è totale: gli azzurri chiudono con un eloquente 10-1, alzando al cielo il primo titolo insieme.

Una giornata da incorniciare soprattutto per Musetti che, dopo la finale persa in singolare contro Bublik, si consola con il trionfo in doppio e da domani sarà ufficialmente numero 5 del mondo.