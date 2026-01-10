AtpNews

Per la prima volta nella storia due italiani in top 5 ATP: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner - Photo by Javier Garcia/Shutterstock
Lorenzo Musetti e Jannik Sinner - Photo by Javier Garcia/Shutterstock

Con la vittoria in semifinale all’ATP 250 di Hong Kong contro Andrey Rublev, Lorenzo Musetti si è garantito per la prima volta in carriera l’ingresso nella top 5 del ranking ATP. Da lunedì, il carrarino sarà ufficialmente numero 5 del mondo: un traguardo storico, che rappresenta anche il suo nuovo best ranking.

LA CRESCITA

Un risultato che certifica la crescita costante dell’azzurro nell’ultimo periodo. Se in passato era stata soprattutto la continuità a mancare, oggi Musetti appare sempre più solido e completo. La terra battuta resta una superficie naturale per il suo tennis, come dimostrato durante tutta la stagione primaverile dello scorso anno, quando si è confermato tra i migliori interpreti del circuito. Ma i passi avanti sono evidenti anche sull’erba e sul cemento, outdoor e indoor, dove nel finale del 2025 ha raccolto risultati importanti, aggiungendo nuove soluzioni al suo gioco e trovando maggiore stabilità, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il 2026 si è aperto subito con un segnale forte. Sotto la guida di Jose Perlas, entrato ufficialmente nel team durante la preparazione invernale, Musetti ha mostrato fin dal primo torneo di essere pronto a compiere un ulteriore salto di qualità. Domani giocherà la finale di Hong Kong contro Alexander Bublik, in quello che sarà il quarto confronto diretto tra i due (sebbene due dei precedenti si siano conclusi con un ritiro). Una sfida che promette spettacolo e che rappresenta un’ulteriore occasione per confermare l’ottimo momento di forma.

LA STORIA

Con questo risultato, Musetti entra nella ristrettissima élite dei tennisti italiani capaci di raggiungere la top 5 mondiale. Prima di lui ci erano riusciti Nicola Pietrangeli, numero 3 del mondo nel 1959, Adriano Panatta, numero 4 nel 1976, e Jannik Sinner, già numero 1 nel giugno 2024 e attualmente numero 2 del ranking.
Lorenzo Musetti diventa così il quarto italiano di sempre a spingersi tra i primi cinque del mondo, in un momento storico per il tennis azzurro che vede due italiani contemporaneamente nella top 5 ATP: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
Un traguardo che racconta non solo il talento, ma soprattutto la maturità di un giocatore che ha imparato a costruire vittorie, continuità e ambizioni da protagonista del circuito.

 

