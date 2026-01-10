ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti da sogno, finale e Top 5 in classifica

Lorenzo Musetti vola in finale all’ATP 250 di Hong Kong. Il carrarino firma una splendida rimonta contro Andrey Rublev, imponendosi 6-7 7-5 6-4 dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia. Un successo importante che vale la finale e, da lunedì, l’ingresso nella top 5 del ranking ATP. Per ‘Muso‘ è best ranking in carriera, diventando il quarto italiano di sempre dopo Pietrangeli, Panatta e Sinner a raggiungere questo traguardo. Domenica Lorenzo affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Alexander Bublik e Marcos Giron nella nona finale della sua carriera. Il classe 2002 ha perso le ultime 6 consecutive, il suo ultimo titolo risale all’ATP 250 di Napoli del 2022.

La partita

Il primo set ha visto Rublev conquistare un break prima dell’azzurro, portandosi avanti 3-2 e consolidando immediatamente nel suo gioco al servizio. Dopodiché Musetti ha alzato sensibilmente il livello conquistando dodici punti di fila e tre giochi consecutivi a zero. Il primo set si è quindi deciso al tie-break, dove il russo ha allungato sul 4-1 grazie ad un dritto di poco largo del carrarino e ad un’ottima aggressione su una prima timida. Ha chiuso il set 7-6(3).

Il secondo parziale si è aperto con palle break non sfruttate da ambo le parti. Un momento chiave è stato l’ottavo gioco che si è rivelato interminabile: sei deuce e due palle break salvate dall’azzurro. Break che invece è arrivato proprio a favore di Musetti. Al sesto tentativo del set, nel corso dell’undicesimo game, Lorenzo è riuscito a portarsi in vantaggio, chiudendo poi il parziale sul 7-5.

Finale thrilling

Nel terzo e decisivo set il russo ha annullato due palle break nel corso del quinto gioco. Nel nono gioco, invece, non è riuscito a replicare e Musetti ha conquistato un importantissimo break che gli ha consentito di andare 5-4 con la chance di servire per il match. Game da fiato sospeso che ha visto il classe 2002 recuperare da 15-40 e poi fronteggiare un’altra palla break propiziata da un nastro beffardo. L’azzurro ha quindi chiuso 6-4 conquistando finale e la Top 5.