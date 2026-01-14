Australian Open 2026, le teste di serie prima del sorteggio dei tabelloni: 5 gli italiani nel seeding

Ufficiali le 32 teste di serie del tabellone maschile e femminile dell’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1˚ febbraio, prima del sorteggio di giovedì 15 gennaio fissato alle ore 4:30 italiane. Carlos Alcaraz torna guidare il seeding di uno Slam con l’obiettivo di spodestare il due volte campione a Melbourne Jannik Sinner, testa di serie numero 2. Alla numero 5 si presenta Lorenzo Musetti, seguito da altri due italiani: Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, e Luciano Darderi, numero 22 del tabellone. Non compresi tra le teste di serie, invece, ci sono Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Dal lato femminile, la numero uno è Aryna Sabalenka seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Jasmine Paolini, unica italiana tra le teste di serie, si posiziona alla numero 7.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN UOMINI

1 Carlos Alcaraz (ESP);

2 Jannik Sinner (ITA);

3 Alexander Zverev (GER);

4 Novak Djokovic (SRB);

5 Lorenzo Musetti (ITA);

6 Alex De Minaur (AUS);

7 Felix Auger-Aliassime (CAN);

8 Ben Shelton (USA);

9 Taylor Fritz (USA);

10 Alexander Bublik (KAZ);

11 Daniil Medvedev (RUS);

12 Casper Ruud (NOR);

13 Andrey Rublev;

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP);

15 Karen Khachanov (RUS);

16 Jakub Mensik (CZE);

17 Jiri Lehecka (CZE);

18 Francisco Cerundolo (ARG);

19 Tommy Paul (USA);

20 Flavio Cobolli (ITA);

21 Denis Shapovalov (CAN);

22 Luciano Darderi (ITA);

23 Tallon Griekspoor (NED);

24 Arthur Rinderknech (FRA);

25 Learner Tien (USA);

26 Cameron Norrie (GBR);

27 Brandon Nakashima (USA);

28 Joao Fonseca (BRA);

29 Frances Tiafoe (USA);

30 Valentin Vacherot (MON);

31 Stefanos Tsitsipas (GRE);

32 Corentin Moutet (FRA).

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN DONNE

1 Aryna Sabalenka (BLR);

2 Iga Swiatek (POL);

3 Coco Gauff (USA);

4 Amanda Anisimova (USA);

5 Elena Rybakina (KAZ);

6 Jessica Pegula (USA);

7 Jasmine Paolini (ITA);

8 Mirra Andreeva (RUS);

9 Madison Keys (USA);

10 Belinda Bencic (SUI);

11 Ekaterina Alexandrova (USA);

12 Elina Svitolina (UKR);

13 Linda Noskova (CZE);

14 Clara Tauson (DEN);

15 Emma Navarro (USA);

16 Naomi Osaka (JPN);

17 Victoria Mboko (CAN);

18 Liudmila Samsonova (RUS);

19 Karolina Muchova (CZE);

20 Marta Kostyuk (UKR);

21 Elise Mertens (BEL);

22 Leylah Fernandez (CAN);

23 Diana Shnaider (RUS);

24 Jelena Ostapenko (LAT);

25 Paula Badosa (ESP);

26 Dayana Yastremska (UKR);

27 Sofia Kenin (USA);

28 Emma Raducanu (GBR);

29 Iva Jovic (USA);

30 Maya Joint (AUS);

31 Anna Kalinskaya (RUS);

32 Marketa Vondrousova (CZE).