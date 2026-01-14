Australian Open 2026, le teste di serie prima del sorteggio dei tabelloni: 5 gli italiani nel seeding

Ufficiali le 32 teste di serie del tabellone maschile e femminile dell’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1˚ febbraio, prima del sorteggio di giovedì 15 gennaio fissato alle ore 4:30 italiane. Carlos Alcaraz torna guidare il seeding di uno Slam con l’obiettivo di spodestare il due volte campione a Melbourne Jannik Sinner, testa di serie numero 2. Alla numero 5 si presenta Lorenzo Musetti, seguito da altri due italiani: Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, e Luciano Darderi, numero 22 del tabellone. Non compresi tra le teste di serie, invece, ci sono Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Dal lato femminile, la numero uno è Aryna Sabalenka seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Jasmine Paolini, unica italiana tra le teste di serie, si posiziona alla numero 7.
Quando il sorteggio tabelloni Australian Open 2026? Data, orario italiano, diretta tv e streaming
TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN UOMINI
1 Carlos Alcaraz (ESP);
2 Jannik Sinner (ITA);
3 Alexander Zverev (GER);
4 Novak Djokovic (SRB);
5 Lorenzo Musetti (ITA);
6 Alex De Minaur (AUS);
7 Felix Auger-Aliassime (CAN);
8 Ben Shelton (USA);
9 Taylor Fritz (USA);
10 Alexander Bublik (KAZ);
11 Daniil Medvedev (RUS);
12 Casper Ruud (NOR);
13 Andrey Rublev;
14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP);
15 Karen Khachanov (RUS);
16 Jakub Mensik (CZE);
17 Jiri Lehecka (CZE);
18 Francisco Cerundolo (ARG);
19 Tommy Paul (USA);
20 Flavio Cobolli (ITA);
21 Denis Shapovalov (CAN);
22 Luciano Darderi (ITA);
23 Tallon Griekspoor (NED);
24 Arthur Rinderknech (FRA);
25 Learner Tien (USA);
26 Cameron Norrie (GBR);
27 Brandon Nakashima (USA);
28 Joao Fonseca (BRA);
29 Frances Tiafoe (USA);
30 Valentin Vacherot (MON);
31 Stefanos Tsitsipas (GRE);
32 Corentin Moutet (FRA).
TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN DONNE
1 Aryna Sabalenka (BLR);
2 Iga Swiatek (POL);
3 Coco Gauff (USA);
4 Amanda Anisimova (USA);
5 Elena Rybakina (KAZ);
6 Jessica Pegula (USA);
7 Jasmine Paolini (ITA);
8 Mirra Andreeva (RUS);
9 Madison Keys (USA);
10 Belinda Bencic (SUI);
11 Ekaterina Alexandrova (USA);
12 Elina Svitolina (UKR);
13 Linda Noskova (CZE);
14 Clara Tauson (DEN);
15 Emma Navarro (USA);
16 Naomi Osaka (JPN);
17 Victoria Mboko (CAN);
18 Liudmila Samsonova (RUS);
19 Karolina Muchova (CZE);
20 Marta Kostyuk (UKR);
21 Elise Mertens (BEL);
22 Leylah Fernandez (CAN);
23 Diana Shnaider (RUS);
24 Jelena Ostapenko (LAT);
25 Paula Badosa (ESP);
26 Dayana Yastremska (UKR);
27 Sofia Kenin (USA);
28 Emma Raducanu (GBR);
29 Iva Jovic (USA);
30 Maya Joint (AUS);
31 Anna Kalinskaya (RUS);
32 Marketa Vondrousova (CZE).