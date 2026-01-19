Australian Open 2026: troppo Ruud per Bellucci, l’azzurro ko in tre set

Termina al primo turno il percorso di Mattia Bellucci all’Australian Open 2026. L’azzurro, numero 76 del ranking mondiale, è costretto ad arrendersi a Casper Ruud uscito vincitore dal match col netto punteggio di 6-1 6-2 6-4 in poco meno di un’ora e quarantacinque minuti. Prestazione opaca dell’italiano alla quale però fa da contraltare l’ottima sfoderata in campo del numero 13 del mondo sulla Margaret Court Arena di Melbourne. Nel prossimo turno, il tennista norvegese affronterà il numero 39 del ranking ATP Jaume Munar reduce dalla maratona vittoriosa contro il ceco Dalibor Svrcina. Lo spagnolo si è importo col punteggio di 3-6 6-2 6-7(5) 7-5 6-3 in quattro ore e trenta minuti di gioco, annullando un match point al ceco nel corso del quarto set.

LA PARTITA

Inizio di primo set a senso unico e a favore di Ruud: doppio break e 5-0 in poco meno di 20 minuti di gioco. Bellucci sblocca il punteggio ma il norvegese chiude i conti sul 6-1.

Apertura di secondo parziale leggermente più incoraggiante per l’azzurro che riesce ad annullare una palla break portandosi per la prima volta avanti nel punteggio. Il break a favore del numero 13 del mondo arriva a soli due giochi di distanza. Il norvegese sembra avere tutte le intenzioni di accorciare la durata del match e conquista un altro break nel settimo gioco prima di chiudere anche la seconda frazione a proprio favore col punteggio di 6 giochi a 2.

Nel terzo set, altra partenza con break di vantaggio per il numero 12 del seeding. Bellucci riesce a restare aggrappato a parziale e incontro mantenendo i tre successivi turni di battuta con il norvegese che non offre alcuna chance di contro break nei propri. Nel corso del nono game, l’azzurro annulla tre match point, di cui due consecutivi, e resta in scia. Ruud serve per il match e non sbaglia chiudendo il parziale sul 6-4.