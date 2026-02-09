Federer spettatore d’eccezione al Super Bowl (FOTO)

Tra le tante celebrità presenti al Super Bowl LX, disputato nella notte italiana al Levi’s Stadium di Santa Clara (California), sugli spalti è stato avvistato anche Roger Federer, ospite d’eccezione della finalissima NFL.
L’ex numero 1 del mondo ha assistito alla sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots, vinta dalla franchigia di Seattle con il punteggio di 29-13, conquistando così il secondo titolo della propria storia. L’ex tennista svizzero non può mai mancare a questi appuntamenti cosi importanti per lo sport.
