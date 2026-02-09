News

Federer spettatore d’eccezione al Super Bowl (FOTO)

Roger Federer in campo a Melbourne
Roger Federer a Melbourne - Foto Sydney Low/CSM/Shutterstock

Tra le tante celebrità presenti al Super Bowl LX, disputato nella notte italiana al Levi’s Stadium di Santa Clara (California), sugli spalti è stato avvistato anche Roger Federer, ospite d’eccezione della finalissima NFL.

L’ex numero 1 del mondo ha assistito alla sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots, vinta dalla franchigia di Seattle con il punteggio di 29-13, conquistando così il secondo titolo della propria storia. L’ex tennista svizzero non può mai mancare a questi appuntamenti cosi importanti per lo sport.

 

 

