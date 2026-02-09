ATP 250 Buenos Aires: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 9 febbraio con Pellegrino

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio dell’ATP 250 di Buenos Aires. Il primo giorno di main draw vede in scena il numero 7 del ranking Tomas Martin Etcheverry contro l’azzurro, arrivato dalle qualificazioni, Andrea Pellegrino.
Il programma di lunedì 9 febbraio
Cancha Guillermo Vilas
A partire dalle ore 17 – Damir Dzumhur vs (Q) Hugo Dellien
Non prima delle 18:30 – (Q) Lautaro Midon vs Pedro Martinez
Non prima delle 22:30 – (Q) Andrea Pellegrino vs (7) Tomas Martin Etcheverry
Non prima delle 00:00 – (WC) Alex Barrena vs Vit Kopriva