ATP 250 Buenos Aires: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 9 febbraio con Pellegrino

By Giacomo Nicotera
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio dell’ATP 250 di Buenos Aires. Il primo giorno di main draw vede in scena il numero 7 del ranking Tomas Martin Etcheverry contro l’azzurro, arrivato dalle qualificazioni, Andrea Pellegrino.

Il programma di lunedì 9 febbraio

Cancha Guillermo Vilas

A partire dalle ore 17 – Damir Dzumhur vs (Q) Hugo Dellien

Non prima delle 18:30 – (Q) Lautaro Midon vs Pedro Martinez

Non prima delle 22:30 – (Q) Andrea Pellegrino vs (7) Tomas Martin Etcheverry

Non prima delle 00:00 – (WC) Alex Barrena vs Vit Kopriva

