Montepremi e Punti

Montepremi Atp Dallas 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Reilly Opelka alla Laver Cup 2025
Reilly Opelka - Foto Getty Images/Laver Cup Press Release

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Dallas 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio. Si vola in Texas per il primo evento nordamericano della stagione e con i tennisti di casa pronti a fare la voce grossa. Tenterà di invertire la rotta, in un avvio di stagione difficile, invece Flavio Cobolli, che sarà tra le prime teste di serie. Presente anche Mattia Bellucci, mentre ha dovuto dare forfait per infortunio Matteo Arnaldi. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 500 DALLAS 2026

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS