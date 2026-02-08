Montepremi Atp Dallas 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Dallas 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio. Si vola in Texas per il primo evento nordamericano della stagione e con i tennisti di casa pronti a fare la voce grossa. Tenterà di invertire la rotta, in un avvio di stagione difficile, invece Flavio Cobolli, che sarà tra le prime teste di serie. Presente anche Mattia Bellucci, mentre ha dovuto dare forfait per infortunio Matteo Arnaldi. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 500 DALLAS 2026
PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)
FINALE – $ 285.095 (350 punti)
VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)