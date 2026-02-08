Brancaccio, così fa male! L’azzurro spreca e cede in rimonta nella finale del Challenger di Cesenatico 2026

Raul Brancaccio ha subito una dolorosa sconfitta nella finale del Challenger di Cesenatico 2026. L’azzurro, n. 401 ATP, è stato battuto dall’ucraino Oleg Prihodko (n. 472) con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 dopo due ore e mezza. I rimpianti sono però tantissimi perché, dopo aver vinto per 10-8 al tie-break un primo set combattuto, ha sprecato troppo.

Nella seconda frazione si è subito portato avanti di un break e ha avuto tre chance per volare sul 4-0. Anche dopo aver perso la battuta ha poi avuto un’altra opportunità per issarsi sul 5-3. Invece ha finito per perdere il parziale e sette giochi consecutivi. Ciononostante, non ha mollato e ha ricucito il gap nel set decisivo, tenendo testa all’avversario fino al 4-4. Avanti 30-0, ha poi perso otto punti consecutivi e il match. Malgrado il ko difficile da digerire, potrà consolarsi con il ritorno tra i primi 350 del mondo.