A che ora Cocciaretto-Gauff in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno Wta Doha 2026

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Coco Gauff nel match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Doha 2026. Ripescata in tabellone come lucky loser in virtù del forfait della statunitense Kessler – il terzo, dopo quelli di Krejcikova e Badosa – la tennista marchigiana si è riscattata dopo il ko all’ultimo turno del tabellone cadetto, battendo in due set la francese Jacquemot. Si è così regalata l’accesso al secondo turno e soprattutto una super sfida contro la numero 4 del ranking WTA. Cocciaretto è in svantaggio per 3-0 nei precedenti e ha perso tutti e sei i set disputati.
A CHE ORA E DOVE SEGUIRE COCCIARETTO-GAUFF
Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff si disputerà martedì 10 febbraio con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito anche in chiaro su SuperTennis. Sarà infine possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento), SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) e Tennis Tv (previo abbonamento).