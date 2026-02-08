A che ora Cocciaretto-Gauff in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno Wta Doha 2026

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Coco Gauff nel match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Doha 2026. Ripescata in tabellone come lucky loser in virtù del forfait della statunitense Kessler – il terzo, dopo quelli di Krejcikova e Badosa – la tennista marchigiana si è riscattata dopo il ko all’ultimo turno del tabellone cadetto, battendo in due set la francese Jacquemot. Si è così regalata l’accesso al secondo turno e soprattutto una super sfida contro la numero 4 del ranking WTA. Cocciaretto è in svantaggio per 3-0 nei precedenti e ha perso tutti e sei i set disputati.

MONTEPREMI TORNEO WTA DOHA

TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

A CHE ORA E DOVE SEGUIRE COCCIARETTO-GAUFF