Sinner-Auger Aliassime lunedì in tv: orario e su che canale vedere il match Atp Finals

Data, orario e come vedere il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, match di round alle Atp Finals 2025 di Torino. Ora si conosce il primo avversario del numero uno del ranking mondiale. Dopo la finale di Atene vinta da Novak Djokovic ai danni di Lorenzo Musetti, c’è la certezza che sarà quindi il canadese l’ottavo giocatore alle Finals e il primo affrontato da Jannik nel capoluogo piemontese. Molto recente lo scontro risalente al torneo di Parigi, dove Auger ha dimostrato ancora una volta il suo ottimo momento di forma.

GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

PERCHE’ SINNER NON E’ TDS N°1

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime si giocherà lunedì 10 novembre alle ore 20:30 italiane. La sfida potrà essere seguita in chiaro gratuitamente su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Il match sarà inoltre visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis previo abbonamento, oltre che in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.