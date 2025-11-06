Perché è Alcaraz e non Sinner la testa di serie numero 1 alle Atp Finals 2025? Ecco il motivo e cosa dice il regolamento

Jannik Sinner è questa settimana numero uno al mondo, eppure al sorteggio delle ATP Finals è la seconda testa di serie. Carlos Alcaraz, infatti, è il primo giocatore del seeding a Torino, con il fenomeno italiano a seguire.

Il motivo? Per regolamento viene utilizzata la classifica ATP che non include i punti conquistati nel torneo piemontese l’anno precedente. Una classifica che in sostanza combacia con la Race del 2025.

In questo caso particolare che prende in considerazione Sinner e Alcaraz cambia relativamente, anzi nulla. Le prime due teste di serie hanno in questo sorteggio gli stessi “privilegi”: finiranno in un girone con uno tra il 3/4 della classifica, uno tra 5/6 e uno tra 7/8.

In altri casi la situazione è differente. Prendiamo quello di Taylor Fritz e Novak Djokovic. In questo momento per la classifica ufficiale lo statunitense è numero quattro, seguito appunto dal serbo. Per la Race, togliendo quindi i punti conquistati l’anno scorso con la finale da Fritz, il serbo è invece avanti. Con la certezza, quindi, di evitare di avere Zverev nel girone.