LIVE Sorteggio gironi Atp Finals 2025: gli aggiornamenti in diretta

Il live con gli aggiornamenti del sorteggio dei gironi delle ATP Finals di Torino 2025. Tutto pronto nel capoluogo piemontese per il primo atto ufficiale dell’evento ormai giunto alla sua quinta edizione in Italia. Gli incontri partiranno domenica, ma già la giornata di oggi è cruciale, dato che verranno svelati i due gironi del singolare e i due del doppio. E come lo scorso anno, Italtennis presente in entrambe le competizioni. Su SpazioTennis – presente sul posto – aggiornamenti in tempo reale dalla cerimonia del sorteggio e la compilazione dei gironi. Il nostro sito fornirà una diretta scritta a partire dalle ore 12:00.

12.57 – Sorride lo spagnolo, sorteggiato anche con Alex De Minaur. Sinner invece attende l’ottavo qualificato (uno tra Auger-Aliassime e Musetti).

12.56 – Jannik Sinner pesca Alexander Zverev e Ben Shelton. Dalla parte di Carlos Alcaraz vanno invece Novak Djokovic e Taylor Fritz.

12.55 – Carlos Alcaraz va nel Gruppo Jimmy Connors. Jannik Sinner va nel Gruppo Bjorn Borg. Fin qui nessuna sorpresa.

12.54 – Si prosegue immediatamente con il sorteggio dei gironi del singolare.

PETER FLEMING GROUP

1 – Cash/Glasspool

3 – Granollers/Zeballos

6 – Krawietz/Puetz

7 – Bolelli/Vavassori

JOHN MCENROE GROUP

2 – Heliovaara/Patten

4 – Arevalo/Pavic

5 – Salisbury/Skupski

8 – Harrison/King

12.50 – Si parte con il sorteggio del doppio.

12.49 – Sale sul palco Gerry Armstrong, supervisor ATP. Ormai ci siamo!

12.43 – A prendere la parola è Yoichiro Sugino, rappresentante dello sponsor di queste ATP Finals: Nitto.

12.40 – Si avvicina sempre di più il momento del sorteggio dei gironi. Ecco quindi un piccolo promemoria sugli avversari che potrà pescare Sinner: uno tra Zverev/Djokovic, uno tra Shelton/Fritz, uno tra De Minaur/Colui che si qualificherà tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

12.35 – “Ringrazio gli abitanti della città di Torino. Quando cammini per le strade respiri tennis: è una cosa che raramente ho visto rispetto ad altre città nel mondo”.

12.33 – Ora è il momento del presidente Andrea Gaudenzi.

12.28 – Proprio il presidente Angelo Binaghi ha preso la parola. Non poteva mancare uno sguardo alla biglietteria: rispetto al 2024 sono stati venduti 15.247 biglietti in più (+8,3%). Inoltre è stata registrata una percentuale di rendimento raggiunti pari al 96,54% (+0,7% rispetto al 2024).

12.25 – Nel corso della cerimonia sono previsti altri interventi, da quello del presidente ATP Andrea Gaudenzi a quello del presidente FITP Angelo Binaghi.

12.15 – Ha preso la parola Gian Maria Gros-Pietro, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo.

COMINCIA LA CERIMONIA DEL SORTEGGIO!

12.10 – Si sta ancora riempiendo la sala dove si terrà il sorteggio, all’interno del Grattacielo Intesa Sanpaolo. Manca sempre meno per scoprire come si comporranno i due gironi.

11.55 – Nel frattempo sono in corso gli allenamenti. In campo c’è anche Jannik Sinner con Alex De Minaur. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO – QUI IL CANALE YOUTUBE DOVE VEDERLI IN DIRETTA

11.45 – Amici di SpazioTennis, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio dei gironi delle ATP Finals di Torino. A breve comincerà la cerimonia