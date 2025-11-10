ATP Finals 2025, il programma degli allenamenti di martedì: c’è anche Berrettini a Torino

Sempre tanta Italtennis alle ATP Finals 2025. Nella giornata di martedì l’attesa è in primis per il match di Lorenzo Musetti, che cercherà di portare a casa una vittoria fondamentale nella sfida che lo vedrà opposto in sessione serale ad Alex De Minaur. Un day-3 in quel di Torino che però sarà aperto dalla coppia Bolelli/Vavassori, reduci dalla splendida affermazione ai danni di Clash/Glasspool e ora attesi dai veterani Granollers/Zeballos.

Ma il grande tennis non è soltanto sul campo centrale dell’Inalpi Arena. Jannik Sinner preparerà il matchp di mercoledì contro Zverev al Circolo della Stampa Sporting a partire dalle 16:00. 45 minuti con il giovane talento Mrva, poi chiusura di alleamento con solamente il suo staff al seguito.

La vera sorpresa è però rappresentata da un altro big del tennis italiano. Sempre al Circolo della Stampa Sporting, infatti, gli appassionati avranno modo di vedere anche Matteo Berrettini. Dopo i quarti raggiunti nell’ATP di Metz, il tennista romano è pronto a scaldare i motori in vista della Coppa Davis e dalle ore 18:00 sarà protagonista presso il circolo torinese.