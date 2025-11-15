Quanto guadagna Sinner in finale alle Atp Finals 2025? Soldi, punti, montepremi

Jannik Sinner batte anche Alex De Minaur e approda in finale alle Atp Finals di Torino 2025. Inarrestabile la marcia del fenomeno azzurro, che per la terza edizione di fila domani si giocherà l’ultimo atto del torneo. Nel 2023 la sconfitta contro Novak Djokovic, dodici mesi fa invece il primo successo ai danni di Taylor Fritz. Domenica, la possibilità di uno storico bis davanti al pubblico di casa che in questi giorni gli sta dedicando tanto affetto.

A CHE ORA DOMANI LA FINALE

QUANTE TASSE PAGANO I GIOCATORI ALLE ATP FINALS?

DOVE VEDERE ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

QUI IL CALENDARIO ATP 2026

QUI IL CALENDARIO WTA 2026

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

I PUNTI CONQUISTATI

Il numero uno al mondo per questa stagione è ormai andato ufficialmente a Carlos Alcaraz, ma intanto l’allievo di Vagnozzi e Cahill mette in cascina altri punti che di certo verranno buoni per il prossimo anno. Con la vittoria in semifinale che vale 400 punti e i 600 già conquistati dopo aver vinto tutte le partite del round robin, già sono 1000 quelli ottenuti qui a Torino. Un bottino che può essere incrementato di 500 punti aggiudicandosi domani la finale.

IL MONTEPREMI VINTO

Per quanto riguarda il montepremi, la vittoria odierna vale 1.520.500 dollari, che vanno ad aggiungersi ai 1.183.500 già ottenuti in precedenza per un totale di $2.704.000. L’eventuale trionfo di domani gli regalerebbe altri 2.367.000 con i quali si andrebbe a superare quota 5 milioni di dollari vincite. Come ricordato qui, dal totale verrà in ogni caso decurtato il 20% di tasse.