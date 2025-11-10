Telecronisti Rai 2 Sinner-Auger Aliassime: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Auger Aliassime, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Finalmente è arrivato anche il debutto per il fenomeno di Sesto Pusteria, che inizia la sua rincorsa verso il bis nel capoluogo piemontese. L’esordio è tutt’altro che banale contro un Felix Auger-Aliassime in grande forma, ma chiaramente i favori del pronostico sono tutti dalla parte dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

PERCHE’ SINNER NON E’ TDS N°1

CHI COMMENTA SINNER-AUGER ALIASSIME SU RAI 2

Il match è in programma alle ore 20:30 di lunedì 10 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande