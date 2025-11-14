Lorenzo Musetti ospite allo Juventus Training Center

Mattinata speciale allo Juventus Training Center per Lorenzo Musetti, invitato dal club bianconero per una visita e uno scambio di saluti. Per il toscano chiacchiere e sorrisi con mister Spalletti e con i giocatori bianconeri non impegnati nelle rispettive nazionali questa settimana.

Martedì sera, dopo la vittoria su Alex De Minaur, Musetti aveva già mostrato la sua fede juventina scrivendo “Fino alla Fine” sulla telecamera, omaggio allo storico slogan del club.

Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, invece, nel tunnel Musetti ha incontrato Mattia Perin – secondo portiere della Juventus – che gli ha regalato la sua maglia, Daniele Rugani – difensore centrale – e l’ex bomber e la leggenda Alessandro Del Piero.

All’indomani è arrivato un altro pensiero speciale: una maglia ufficiale della Juventus con scritto Musetti e il numero 10 sulla schiena. Una mattinata intensa per Lorenzo, a stretto contatto con la squadra che da sempre supporta e tifa.