Challenger Montemar 2025: Cadenasso sconfitto in finale da Kolar

Niente ciliegina sulla torta a una settimana da incorniciare per Gianluca Cadenasso, battuto nella finale del Challenger 75 di Montemar dal ceco Zdenek Kolar. Sulla terra battuta in Spagna, l’azzurro ha ceduto con un doppio 6-4 dopo un’ora e 47 minuti di gioco.

Nel primo set ha regnato l’equilibrio fino al 2-2, poi si sono susseguiti ben cinque break consecutivi prima che Kolar interrompesse la striscia tenendo il servizio nel decimo gioco.

Nella seconda frazione, invece, Cadenasso ha avuto una chance di break nel quarto game ma non l’ha sfruttata. Ha invece perso la battuta nel settimo gioco e non è riuscito a ricucire il gap, arrendendosi definitivamente all’avversario.

Da segnalare che nel corso del primo set la sfida è stata interrotta in due occasioni poiché un drone stava volando sopra il campo.

Best ranking e direzione Maia

Nonostante la sconfitta in finale, Cadenasso può consolarsi con il proprio best ranking. A partire da lunedì 24 novembre sarà infatti numero 310 del mondo con un balzo di ben 85 posizioni. Proverà inoltre ad approfittare di questo momento favorevole in occasione del Challenger di Maia, in Portogallo, al quale prenderà parte la prossima settimana.

L’evento si disputa sulla terra battuta al coperto e vedrà ai nastri di partenza altri quattro tennisti italiani oltre a Cadenasso. Si tratta di Federico Bondioli, Stefano Napolitano, Franco Agamenone e Lorenzo Giustino.

Cadenasso, reduce da 17 vittorie nelle ultime 19 partite disputate – con tanto di titoli nel M25 di Santa Margherita di Pula 11 e 12 – al primo turno si troverà di fronte il numero 5 del seeding Merida Aguilar.

Sia Giustino che Agamenone dovranno fronteggiare un qualificato, mentre infine Bondioli aprirà il suo torneo affronterà il francese Geoffrey Blancaneaux.