United Cup 2026: Errani e Vavassori ko, l’Italia perde con la Svizzera

La prima giornata della United Cup 2026 è stata molto complicata per l’Italia, che è stata battuta 2-1 dalla Svizzera. Prima la sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic, poi la battaglia generazionale tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka che si è espresso su livelli che non vedevamo da tempo. Alla fine, l’ha spuntata il romano, rimandando il verdetto al doppio misto.

I nostri specialisti Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno affrontato Bencic e Jakub Paul. In un match caratterizzato da ben 10 break, gli svizzeri hanno avuto la meglio con il punteggio di 7-5 4-6 10-7, condannando gli azzurri alla sconfitta nel loro primo match del gruppo C. Due vittorie su due invece per gli elevtici.

La partita

Nel primo set Errani e Vavassori hanno avuto 3 palle break nel corso del terzo game ma non le hanno sfruttate. Per la legge del contrappasso, sono arrivate 4 palle break per il duo svizzero, a cui ne è bastata una sola per portarsi avanti. Immediata però la reazione di Errani e Vavassori, i quali hanno subito riequilibrato il punteggio, strappando il servizio a Paul nel quinto game.

Dopo aver mantenuto il loro turno di servizio, i nostri doppisti hanno nuovamente vinto il gioco in risposta, portandosi avanti sul 4-3. È stato quindi il turno di Bencic e Paul nel recuperare un break, pareggiando i conti sul 4-4. Il quinto break del parziale è risultato decisivo: la coppia elvetica si è aggiudicata il primo set col punteggio di 7-5.

Il secondo set si è aperto come si era chiuso il primo: con un break. Questa volta a favore di Errani e Vavassori. Il piemontese e la romagnola non solo hanno consolidato quanto ottenuto, ma hanno conquistato anche un ulteriore break, complice una Bencic non irreprensibile al servizio.

Quando tutto sembrava in discesa, però, Bencic e Paul si sono clamorosamente rimessi a giocare a un buon livello, rimontando entrambi i break di svantaggio fino al 4-4. Questa partita non voleva saperne di trovare linearità, così è arrivato un altro break a riportare avanti gli italiani con l’occasione di servire per il secondo set. Chance sfruttata dal duo azzurro che ha chiuso il set 6-4.

Dunque match tie-break della partita decisiva. L’equilibrio è stato rotto dagli italiani, che si sono portati sul 3-1 con un mini-break, recuperato dagli svizzeri grazie a un rovescio in rete di Errani. Bencic e Paul hanno ulteriormente allungato sul 9-6 strappando due volte il servizio alla romagnola. Una strepitosa risposta di Vavassori non è bastata: gli elvetici hanno chiuso sul 10-7 sancendo la sconfitta per l’Italia. Diventa fondamentale vincere il tie contro la Francia, in programma martedì 6 gennaio.