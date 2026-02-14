Tabellone principale ATP 500 Doha 2026: presenti Alcaraz e Sinner, seguiti da Bublik

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Doha. Presenti i primi due giocatori del ranking, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente accreditati della testa di serie numero 1 e 2. Il numero 3 del seeding è il kazako Alexander Bublik, seguito dai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev.
TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Alcaraz vs Rinderknech
Royer vs (Q)
Fucsovics vs (WC) Habib
Munar vs (7) Khachanov
(4) Medvedev vs Shang
(WC) Echargui vs Tsitsipas
Humbert vs Marozsan
de Jong vs (5) Rublev
Parte bassa
(8) Lehecka vs Brooksby
Bergs vs Mpetshi Perricard
Fils vs Majchrzak
(Q) vs (3) Bublik
(6) Mensik vs (Q)
Zhang vs (Q)
(WC) Zayid vs Popyrin
Machac vs (2) Sinner