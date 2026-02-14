Tabellone principale ATP 500 Doha 2026: presenti Alcaraz e Sinner, seguiti da Bublik

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Doha. Presenti i primi due giocatori del ranking, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente accreditati della testa di serie numero 1 e 2. Il numero 3 del seeding è il kazako Alexander Bublik, seguito dai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) Alcaraz vs Rinderknech

Royer vs (Q)

Fucsovics vs (WC) Habib

Munar vs (7) Khachanov

(4) Medvedev vs Shang

(WC) Echargui vs Tsitsipas

Humbert vs Marozsan

de Jong vs (5) Rublev

Parte bassa

(8) Lehecka vs Brooksby

Bergs vs Mpetshi Perricard

Fils vs Majchrzak

(Q) vs (3) Bublik

(6) Mensik vs (Q)

Zhang vs (Q)

(WC) Zayid vs Popyrin

Machac vs (2) Sinner