AtpNews

ATP 250 Buenos Aires 2026: Cerundolo si prende la semifinale, Baez supera Etcheverry

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
1 Min Read
Francisco Cerundolo - Foto Mike Frey / IPA
Francisco Cerundolo - Foto Mike Frey / IPA

Si è completato il quadro delle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Non ci sono state particolari sorprese con le teste di serie più accreditate che non hanno deluso le aspettative.

Contents

BAEZ CONTINUA IL MOMENTO DI FORMA

Nell’appuntamento tutto argentino, Sebastian Baez ha avuto la meglio su Camillo Ugo Carabelli 7-6(5) 6-2 dopo due ore di gioco. Ad un primo set ricco di emozioni, dove il numero 46 del mondo ha avuto due set point, si contrappone un secondo parziale dominato dal numero 4 del seed. In semifinale affronterà Luciano Darderi, uscito vincitore dal match con lo spagnolo Pedro Martinez.

OK CERUNDOLO E ETCHEVERRY

L’idolo di casa Francisco Cerundolo si è imposto 6-4 6-3 in un’ora e trentotto minuti su Vit Kopriva.Il ceco è riuscito a porre in difficoltà il suo avversario, che però, grazie alla maggiore qualità, ha prevalso. In semifinale fronteggerà Tomas Martin Etcheverry, che ha superato Alejandro Tabilo 1-6 6-3 6-4 in due ore e sette minuti, nella sfida più equilibrata della giornata. Nonostante l’avvio a senso unico a favore del cileno, il numero 7 del seed ha ribaltato la situazione regalandosi una preziosa semifinale.

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS