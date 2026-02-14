Qualificazioni ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di sabato 14 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 14 febbraio del torneo ATP 500 di Rio. Francesco Passaro esordirà sul campo 2 con il danese Elmer Moller, mentre Andrea Pellegrino debutterà sul campo 4 contro il lituano Vilius Gaubas. Sul campo principale “Guga Kuerten” l’esordio della testa di serie numero uno Adolfo Daniel Vallejo, che affronterà il padrone di casa Thiago Monteiro.
Programma sabato 14 febbraio
Quadra Guga Kuerten
a partire dalle ore 20:00 – (3) Tseng vs (WC) Marcondes
a seguire – (1) Vallejo vs (WC) Monteiro
Quadra 1
a partire dalle ore 20:00 – Faria vs (8) Jarry
a seguire – (2) Barrios Vera vs (WC) Boscardin Dias
Quadra 2
a partire dalle ore 20:00 – (4) Moller vs Passaro
a seguire Dellien vs (6) Lajovic
Quadra 4
a partire dalle ore 20:00 Pellegrino vs (7) Gaubas
a seguire Galan vs (5) Prizmic