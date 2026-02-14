AtpNews

ATP 500 Doha 2026: Sinner in campo in allenamento con Medevedev (VIDEO)

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'

Seconda tappa del 2026 per Jannik Sinner, che dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open torna in campo a Doha per preparare il suo debutto stagionale in Qatar. Allenamento intenso sul campo centrale, sotto un sole implacabile e con temperature che toccano i 35 gradi. Dall’altra parte della rete c’è Daniil Medvedev, mentre a bordo campo seguono il lavoro il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. Adesso si attende il sorteggio del tabellone e poi si accenderanno i riflettori sul 500 qatariota che vedrà la presenza anche di Carlitos Alcaraz.

 

