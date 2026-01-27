Australian Open 2026: Gauff furiosa al termine del match contro Svitolina, racchetta rotta sulla via degli spogliatoi (VIDEO)

Coco Gauff esce a sorpresa ai quarti di finale dell’Australian Open 2026, sconfitta da Elina Svitolina col punteggio di 6-1 6-2 in nemmeno un’ora di gioco. Al termine del match, sulla strada per gli spogliatoi, la statunitense è stata vista rompere completamente la racchetta per la rabbia. Questo episodio appare piuttosto insolito vista la compostezza che solitamente caratterizza la numero 3 del mondo. Un duro colpo per l’americana che, seppur con qualche difficoltà, era giunta a questo match fiduciosa di poter ottenere la vittoria ma la superiorità dell’ucraina è stata evidente. A livello di game conquistati si tratta della peggior sconfitta a livello Major dal settembre del 2019, quando, allo US Open, Naomi Osaka la superò 6-3 6-0.
Frustrated Coco Gauff destroys her racket backstage after losing in less than 1 hour against Elina Svitolina at the Australian Open.
Her worst loss at a Grand Slam since 2019 (USO vs Osaka 2019)pic.twitter.com/v3NmrNUAO0
— edgeAI (@edgeAIapp) January 27, 2026