WTA Hobart 2026, Raducanu-Osorio interrotta per pioggia: gli aggiornamenti in tempo reale

È stata sospesa per pioggia la partita tra Emma Raducanu e Camila Osorio, valida per il primo turno del WTA 250 di Hobart 2026. La tennista britannica aveva vinto il primo set per 6-3 e serviva in svantaggio per 2-4 15-30 nel secondo quando l’incontro è stato interrotto. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

AGGIORNAMENTO FINALE – La sfida tra Raducanu e Osorio è stata rinviata a mercoledì 14 gennaio. Stessa sorte per Selekhmeteva-Linette.

AGGIORNAMENTO delle 11.15 – Non si giocherà prima delle 12.00 italiane.

AGGIORNAMENTO delle 11.05 – Dopo una manciata di punti giocati, la sfida è stata nuovamente interrotta a causa del maltempo.

AGGIORNAMENTO delle 10.50 – Le giocatrici sono tornate in campo. Al via il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO delle 10.20 – La sfida non riprenderà prima delle 10.45 italiane.