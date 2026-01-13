WTA 250 Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 14 gennaio. Cocciaretto per un posto ai quarti

Il programma della terza giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledi 14 gennaio per il WTA 250 di Hobart 2026. Ad aprire il programma sul Centre Court per i sedicesimi di finale sarà il match tra Rebecca Sramkova e Taylah Preston. A seguire subito dopo la numero 3 del seeding Iva Jovic affronterà Renata Zarazua. A chiudere sul campo principale Peyton Stearns sfiderà la sorprendente Olga Danilovic, che ha eliminato nel turno precedente la testa di serie numero 2 McCartney Kessler. Sul West Court riflettori puntati sulla contesa tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li, mentre a seguire Tatjana Maria, dopo aver spazzato in due set Venus Williams ai sedicesimi di finale, se la vedrà con l’ungherese Anna Bondar.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÍ 14 GENNAIO

CENTRE COURT

A partire dalle ore 2:00

Rebecca Šramková vs (WC) Taylah Preston

A seguire

(3) Iva Jovic vs (Q) Renata Zarazúa

Non prima delle 8:30

Xinyu Wang vs Oksana Selekhmeteva o Magda Linette

A seguire

Peyton Stearns vs Olga Danilović

WEST COURT

A partire dalle ore 1:00

(Q) Elisabetta Cocciaretto vs (4) Ann Li

A seguire

(6) Tatjana Maria vs Anna Bondár

Non prima delle 7:30

Antonia Ružić vs Solana Sierra