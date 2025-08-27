Raducanu commenta positivamente i capelli di Alcaraz: “Porta quel taglio con disinvoltura…”

Emma Raducanu a New York ha già vinto, ma probabilmente non ha mai giocato così bene come nelle ultime settimane. La sua risalita prosegue e agli Us Open 2025 conquista facilmente l’accesso al terzo turno con sei game persi in due partite. Ma la britannica è stata anche compagna di misto di Carlos Alcaraz a Flushing Meadows, così in conferenza stampa non poteva mancare quest’oggi la domanda fatidica sul nuovo taglio di capelli dello spagnolo.

Ed Emma sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda di Jannik Sinner a riguardo: “Penso che Frances sia stato troppo duro con lui”, ha risposto sorridendo la classe ’01. “Penso che il fatto che riesca a portare questo taglio con disinvoltura faccia la differenza…e poi, alla fine, qualunque cosa faccia non influenzerà quello che fa in campo”