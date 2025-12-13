Challenger: premiati i migliori tornei della stagione 2025

Dopo l’ATP, anche il circuito Challenger ha assegnato i premi relativi alla stagione 2025 per i migliori tornei annuali, uno per ciascuna categoria: 175, 125, 100, 75 e 50.

I riconoscimenti sono stati attribuiti in base alla qualità organizzativa, alla capacità di attrarre il pubblico, ai servizi offerti ai giocatori e al contributo allo sviluppo del movimento tennistico locale.

I tornei vincitori sono stati:

Challenger 175 di Bordeaux (Francia) – superficie: terra

– superficie: terra Challenger 125 di Manama (Bahrein) – superficie: cemento outdoor

– superficie: cemento outdoor Challenger 100 di Bloomfield Hills (Stati Uniti) – superficie: cemento outdoor

– superficie: cemento outdoor Challenger 75 di Curitiba (Brasile) – superficie: terra

– superficie: terra Challenger 50 di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – superficie: terra

Questi tornei rappresentano un modello di eccellenza per l’intero circuito Challenger, confermando il ruolo centrale di questa categoria nella crescita dei giovani talenti e nella diffusione del tennis a livello globale. Un riconoscimento che premia non solo l’organizzazione, ma anche la visione e l’impatto sul territorio.