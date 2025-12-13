Programma Next Gen Atp Finals 2025: date, orario, partecipanti, calendario e dove vederle in tv

Il programma con le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo delle Next Gen ATP Finals 2025. Mancano ormai pochi giorni all’inizio della stagione 2026, ma ufficialmente c’è ancora da chiudere quella precedente. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’evento dedicato ai migliori giovani del circuito maschile si terrà a dicembre inoltrato. Terza edizione consecutiva a Jeddah, ma anche l’ultima, dato che i sauditi hanno deciso di uscire dal contratto firmato con l’Atp dalla prossima stagione.
I PARTECIPANTI
1. Learner Tien (USA)
2. Alexander Blockx (BEL)
3. Dino Prizmic (CRO)
4. Martin Landaluce (ESP)
5. Nicolai Budkov Kjaer (NOR)
6. Nishesh Basavareddy (IND)
7. Rafael Jodar (ESP)
8. Justin Engel (GER)
CHI TRASMETTE LE NEXT GEN ATP FINALS IN TV
Sarà anche quest’anno Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno tramite i suoi canali. Sarà inoltre possibile seguire le Next Gen Atp Finals di Jeddah in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Le partite di quest’edizione delle Next Gen Atp Finals non potranno invece essere seguite in chiaro.
PROGRAMMA NEXT GEN ATP FINALS 2025
Mercoledì 17 dicembre – Sessione diurna: 2 partite (dalle ore 12:00)
Mercoledì 17 dicembre – Sessione serale: 2 partite (dalle ore 17:00)
Giovedì 18 dicembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 12:00)
Giovedì 18 dicembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 17:00)
Venerdì 19 dicembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 12:00)
Venerdì 19 dicembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 17:00)
Sabato 20 dicembre – Semifinali alle 17:00 e 21:00
Domenica 21 dicembre – Finale alle 18:00