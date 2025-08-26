Telecronisti Musetti-Mpetshi Perricard: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Musetti-Mpetshi Perricard, primo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Un’altra grande giornata di tennis a New York si apre per l’Italtenni con il debutto del carrarino, in un match tutt’altro che banale contro il big server francese. Musetti dopo l’infortunio patito al Roland Garros ha faticato a ritrovare le sensazioni giuste, ma nella Grande Mela prova a svoltare questa difficile seconda parte di stagione. Match che è previsto in apertura di programma alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Musetti-Mpetshi Perricard su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Andreoli e Giorgio Galimberti, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Federico Ferrero e Barbara Rossi