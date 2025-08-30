Telecronisti Sinner-Shapovalov: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Shapovalov, terzo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Torna in campo la prima testa di serie del tabellone, che dopo aver lasciato le briciole a Kopriva e Popyrin, ora se la vedrà con il talentuoso ma incostante canadese. Anche in questo caso c’è da pareggiare i conti in termini di scontri diretti, dato che Shapovalov si è aggiudicato l’unico precedente risalente al 2022 in Australia. La sfida è programmata come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe, quindi in sessione diurna al termine del match tra Arango e Swiatek.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Sinner-Shapovalov su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Elena Pero e Stefano Pescosolido