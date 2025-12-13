Il Memorial Polotti Caterina cresce ancora: Open da 5.000 euro al Tennis Club Lumezzane

In appena due anni il Memorial Polotti Caterina ha compiuto un salto di qualità notevole, passando da torneo di terza categoria a Open maschile con 5.000 euro di montepremi, fino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intero calendario provinciale. L’ottava edizione, presentata venerdì sera con una conferenza stampa presso il Comune di Lumezzane, si disputerà da sabato 13 a domenica 28 dicembre sui campi sintetici Play It di via X Giornate.

Grazie al patrocinio del Comune di Lumezzane e all’ingresso di nuovi sponsor, gli organizzatori hanno mantenuto le promesse di crescita, proponendo un torneo che vedrà al via 80 giocatori, oltre 40 dei quali di seconda categoria. In palio, per il vincitore, un assegno da 2.500 euro. I campi, rinnovati poco più di un anno fa, ospiteranno numerosi volti noti del panorama nazionale, a partire dal grande favorito Marco Speronello, 2.1 trevigiano classe 1991, autentica leggenda dei tornei Open con più di 100 titoli vinti in carriera.

La concorrenza, tuttavia, sarà di alto livello. Tra gli iscritti figurano anche il campione regionale Alessio Zanotti (2.2), oltre ai due finalisti della passata edizione Open, il bergamasco Filiberto Fumagalli e il cremonese Riccardo Mascarini. Attenzione anche a Davide Pontoglio, 33enne di Rovato recentemente rientrato nel circuito internazionale, e al giovane Alessandro Sartori, già protagonista a Lumezzane dodici mesi fa.

I big entreranno in gara nella settimana conclusiva, con il torneo che si fermerà soltanto nella giornata di Natale, prima di un rush finale da venerdì 26 a domenica 28 dicembre che promette grande spettacolo. Le fasi iniziali, dedicate ai giocatori di quarta e terza categoria, offriranno fin dai primi giorni numerose sfide interessanti, con tanti atleti bresciani a caccia di risultati di prestigio.

“L’Amministrazione comunale ha concesso con grande soddisfazione il proprio patrocinio a questa iniziativa – hanno dichiarato il sindaco Josehf Facchini e l’assessore allo sport Anna Bugatti – soprattutto perché dedicata al ricordo di Caterina Polotti, alla sua passione per lo sport e al suo amore per la vita. In un momento storico particolarmente florido per il tennis italiano, l’esempio di chi pratica sport con passione autentica, come Caterina, resta un modello prezioso per la crescita della persona e della società”.

“Siamo onorati di proporre la miglior edizione di sempre del Memorial – ha aggiunto il maestro Matteo Zanetti, responsabile del Tennis Club Lumezzane – nel ricordo di una grande appassionata di sport. Il livello dei giocatori in gara sarà altissimo e questo è possibile grazie al sostegno del Comune, della famiglia Polotti e di tutti gli sponsor. Dopo il grande pubblico della scorsa finale, speriamo di rivedere tanta gente sugli spalti, sempre con ingresso gratuito”.