Crema va k.o. nella trasferta a Forte dei Marmi, ma resta al comando: sarà decisiva l’ultima giornata

Il sogno del Tennis Club Crema di conquistare la semifinale scudetto rimane vivissimo, perché a una giornata del termine i lombardi sono ancora al comando del Girone 1 del campionato di Serie A1. Ma a decidere le sorti del gruppo sarà la sesta e ultima giornata di domenica 19 novembre, perché nella quinta i ragazzi capitanati da Armando Zanotti e Fabio Delfini sono incappati nella prima sconfitta stagionale, cedendo per 5-1 nella trasferta sui campi del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Si è deciso tutto nei singolari, iniziati con lo sfortunato ritiro di Andrea Arnaboldi (costretto a gettare la spugna sull’1-4 del primo set, a causa di un problema alla schiena) e terminati con la sconfitta di Samuel Vincent Ruggeri, che ha mancato un paio di match-point sul 5-4 del terzo set e si è arreso per 2-6 6-4 7-6 al giovane talento Lorenzo Carboni. A favore dei toscani anche gli altri due incontri individuali: l’ex top-100 spagnolo Inigo Cervantes ha confermato il risultato dell’andata contro Lorenzo Bresciani (battuto per 6-2 6-3); mentre l’olandese Robin Haase è crollato alla distanza contro Marco Furlanetto, arrendendosi per 5-7 7-6 6-1 (dopo aver mancato un match-point nel secondo set) e consegnando ai rivali un punto fondamentale nell’economia della sfida, prima del 4-0 di Carboni. Uno per parte i doppi, entrambi decisi da un ritiro nelle primissime battute.

“L’infortunio di Arnaboldi – ha detto capitan Armando Zanotti – ha fatto partire una serie di circostanze sfortunate che ci hanno condannato alla sconfitta. Un paio di punti in più e avremmo chiuso i singolari sul 2-2 (il riferimento è ai match-point mancati, ndr), ma non è andata bene. Dobbiamo accettare la sconfitta e rimboccarci le maniche in vista dell’ultima giornata”. Come accennato, nonostante il k.o. in Versilia il club del presidente Stefano Agostino conserva la vetta del gruppo con 10 punti, ma il Tennis Club Italia si è fatto sotto salendo a quota 9. Si deciderà tutto fra sette giorni, quando i cremaschi saranno impegnati nella trasferta al MatchBall di Siracusa, mentre i toscani giocheranno in casa contro il Park Tennis Club di Genova, che grazie al successo odierno per 4-2 contro i siciliani è salito a quota 8 punti. Significa che le squadre a giocarsi il primo posto finale saranno addirittura tre, ma il Tc Crema parte in vantaggio ed è l’unica ad avere il destino nelle proprie mani. Un successo in Sicilia e la quarta semifinale scudetto negli ultimi 11 anni sarà garantita.

RISULTATI

Quinta giornata Girone 1

Tennis Club Italia b. Tennis Club Crema 5-1

Walter Trusendi (I) b. Andrea Arnaboldi (C) 4-1 ritiro, Marco Furlanetto (I) b. Robin Haase (C) 5-7 7-6 6-1, Inigo Cervantes (I) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-2 6-3, Lorenzo Carboni (I) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 2-6 6-4 7-6, Trusendi/Furlanetto (I) b. Nava/Cattaneo (C) 1-0 ritiro, Haase/Golubev (C) b. Carboni/Ghilarducci (I) 0-1 ritiro.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Crema, 10 punti (17-13)

2. Tennis Club Italia, 9 punti (16-14)

3. Park Tc Genova, 8 punti (17-13)

4. Match Ball Siracusa, 1 punto (10-20)

