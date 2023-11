Il Tc Cagliari “B” cede al Tennis Beinasco, ma la salvezza resta un obiettivo possibile

Il rientro dopo la domenica di pausa ai campionati non è stato dei migliori, perché la formazione “B” del Tennis Club Cagliari si è arresa per 4-0 in casa alle piemontesi del Tennis Beinasco ed è scivolata all’ultimo posto del Girone 1 della Serie A2 femminile, scavalcata dalle pugliesi dell’Apem Copertino. Tuttavia, per le ragazze capitanate da Stefano Mocci e Carla Lucero la salvezza è un traguardo ancora possibile. Al termine della regular season manca una sola giornata, che vedrà le cagliaritane impegnate nella trasferta in Lombardia sui campi veloci del Tennis Club Lumezzane (provincia di Brescia), ma – calcolatrice alla mano – il team sardo ha ancora una possibilità di agguantare il quinto posto, che vuol dire salvezza diretta. Per farlo dovranno ottenere la prima vittoria stagionale e sperare che l’Apem Copertino non batta il Cus Catania nella trasferta in Sicilia. Possibile anche il sesto posto (potrebbe bastare un pareggio), che permetterebbe di giocarsi la permanenza in Serie A2 ai play-out, mentre in caso di sconfitta la retrocessione in B diventerebbe inevitabile.

La formazione “A”, invece, ha osservato alla sesta giornata il turno di riposo ma festeggia comunque, perché in virtù del pareggio fra Tennis Training e Park Tennis Club le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon – che erano già certe di un posto ai play-off promozione – si sono garantite la possibilità di chiudere fra le prime due del Girone 2. Nel contempo, però, hanno ceduto il primo posto al Tennis Club Prato, a segno in casa contro il Ct Ceriano. Le toscane guidano ora con 15 punti, seguite dalle cagliaritane con 12. Per determinare la prima classificata (che partirà dal round decisivo dei play-off, mentre seconde e terze si affrontano in un turno preliminare) sarà decisiva l’ultima giornata di domenica 19 novembre, col Tc Cagliari impegnato in casa contro la Tennis Training di Foligno. Tuttavia, i giochi sono nelle mani del Tc Prato: alle toscane basterà un punto nel duello casalingo col Park Tc per mettere in ghiaccio il primo posto.

RISULTATI

Girone 1 – Sesta giornata

Tennis Club Cagliari “B” vs Tennis Beinasco 0-4

Michelle Zmau (B) b. Francesca Mostallino (C) 6-0 6-2, Anastasia Grymalska (B) b. Beatrice Zucca (C) 6-0 6-1, Maria Canavese (B) b. Elena Sassu (C) 6-0 6-1, Zmau/Canavese (B) b. Mostallino/Zucca (C) 6-3 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Genova 1893, 11 punti

2. Circolo Tennis Bologna, 9 punti

3. Tennis Beinasco, 9 punti (una partita in più)

4. Cus Catania, 8 punti

5. Tennis Club Lumezzane, 3 punti

6. Apem Copertino, 3 punti

7. Tennis Club Cagliari “B”, 2 punti

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Prato, 15 punti

2. Tennis Club Cagliari “A”, 12 punti

3. Park Tennis Club, 8 punti

4. Stampa Sporting, 7 punti (una partita in più)

5. Tennis Training, 6 punti

6. Club Tennis Ceriano, 1 punto

7. Tennis Club Baratoff, 1 punto

