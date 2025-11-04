A2, il Tc Milano travolge Colle degli Dei e conquista la salvezza con un turno d’anticipo

Prosegue il momento d’oro del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, che nella quinta giornata del Campionato di Serie A2 maschile ha dominato il confronto casalingo con il Colle degli Dei di Velletri, imponendosi con un netto 6-0. Una vittoria senza sbavature che vale la certezza del secondo posto nel Girone 2 e la conseguente salvezza diretta, conquistata con un turno d’anticipo.

Sui campi di via Arimondi, la formazione guidata da Matteo Cecchetti ha mostrato grande solidità sin dai singolari. Filippo Speziali ha aperto la giornata superando Luca Fantini per 6-1 6-1, seguito dal successo di Edoardo Cecchetti su Luca Perica (6-0 6-1). Vittoria agevole anche per Andrea Tognolini, che ha battuto Giorgio Romeo per 6-2 6-4, mentre l’ucraino Oleg Prihodko ha regalato lo spettacolo più intenso, rimontando e vincendo al termine di oltre due ore e mezza contro Francesco Ferrari per 6-7 6-3 7-5.

A punteggio ormai acquisito, anche i doppi hanno sorriso ai milanesi: Cecchetti/Roncalli hanno avuto la meglio su Fantini/Perica dopo due tie-break, mentre Fossati/Versteegh si sono imposti con autorità su Deriu/Romeo (6-2 6-3).

“L’unica partita davvero combattuta è stata quella di Prihodko – ha spiegato il capitano Matteo Cecchetti –. Speziali e Cecchetti hanno giocato un ottimo tennis, mentre Tognolini è stato bravo a rimontare nel secondo set. Raggiungere il secondo posto con una giornata d’anticipo e la salvezza diretta è un grande risultato: quattro vittorie su cinque testimoniano il valore e la compattezza del gruppo”.

Soddisfazione anche per il direttore sportivo Mauro Simoncini: “Da neopromossi siamo felicissimi di aver confermato la categoria già con un turno d’anticipo – ha dichiarato –. E lo abbiamo fatto vincendo in casa e con i nostri ragazzi, che rappresentano lo spirito del club”.

Domenica 9 novembre, ancora a Milano, il Tc Bonacossa chiuderà la regular season affrontando la capolista Match Ball Siracusa, con la possibilità di cercare una rivincita sulla squadra che all’andata inflisse ai lombardi l’unica sconfitta del campionato.