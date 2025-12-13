Muguruza e la “Battaglia dei sessi”: il punto di vista della spagnola sulla discrepanza maschile-femminile

Con la stagione ormai conclusa, il dibattito nel mondo del tennis si sposta su un evento destinato a far discutere: la “Battaglia dei sessi” tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, in programma a Dubai il 28 dicembre. Sull’esibizione, che richiama inevitabilmente alla memoria il celebre confronto del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, è intervenuta anche Garbiñe Muguruza. L’ex numero uno del mondo, vincitrice di Wimbledon e Roland Garros, ha espresso un’opinione molto netta sulle differenze tra tennis maschile e femminile: “Quando ero n.1 al mondo, non avrei battuto un tennista uomo junior“.

Oggi impegnata anche fuori dal campo come co-direttrice del Mutua Madrid Open, Muguruza ha spiegato come il divario sia evidente anche considerando giocatori lontani dai vertici del ranking: “Un uomo numero 1000 Atp, o anche non classificato, può essere molto più bravo di una top 10 Wta”. Un’idea maturata direttamente dalla sua esperienza in allenamento, spesso condiviso con sparring partner uomini: “Mi allenavo con sparring partner maschi e non gli ho mai strappato un set”. Per Muguruza, la differenza non si riduce esclusivamente alla potenza dei colpi, ma coinvolge aspetti fisici più ampi: “La superiorità maschile non si basa solo sulla potenza, ma anche sulla resistenza fisica e sulla massa muscolare”. Le sue parole si inseriscono in un dibattito che accompagna l’annuncio dell’esibizione tra Sabalenka e Kyrgios, vista da alcuni come puro spettacolo e da altri come un confronto che rischia di alimentare polemiche inutili.