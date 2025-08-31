US Open Junior 2025, Mecarelli parte con una vittoria in due set: secondo turno raggiunto

Buona la prima nello US Open Junior 2025 per Michele Mecarelli, diciottenne jesino che ha conquistato la vittoria all’esordio. Superato con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti lo statunitense Marcel Latak, in tabellone grazie a una wild card. Numero 72 del ranking Junior, per Mecarelli si trattava del debutto nel main draw di uno Slam. In stagione aveva già preso parte all’Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon, senza però mai riuscire a superare le qualificazioni.

Al secondo turno a Flushing Meadows se la vedrà contro il finlandese Oscar Paldanius, testa di serie numero 6 e recente campione in doppio a Wimbledon (insieme al polacco Adam Wazny). Oltre a Mecarelli, l’altro azzurro in tabellone a New York è Gabriele Crivellaro. Quest’ultimo è stato però sfortunato nel sorteggio poiché ha pescato subito lo spagnolo Andrés Santamarta Roig, seconda forza del seeding e vincitore dell’Orange Bowl lo scorso dicembre.