ATP Awards 2025: Cincinnati, Doha e Bastad premiati come migliori tornei dell’anno

L’annata tennistica 2025 sta pian piano volgendo al termine, seppur con due tornei molto importanti ancora da disputare, le ATP Finals e le Final Eight di Coppa Davis. Per questo motivo si comincia a stilare classifiche, esprimere considerazioni generali e, perché no, ricredersi su qualche giudizio, rivelatosi errato, di inizio stagione. Come ogni anno è tempo di entrare nelle pieghe delle nomination del 2025.

Premi e regolamento

Le categorie in questione sono le seguenti:

ATP n.1

ATP n.1 in doppio

Comeback Player of the Year (ritorno di un giocatore a buoni livelli rispetto ai tempi recenti), Most Improved Player of the Year (giocatore più migliorato)

Newcomer of the Year (nuova stella nel circuito)

Stefan Edberg Sportmanship Award (premio alla sportività)

ATP Coach of the Year

Tim Gullikson Career Coach Award (premio alla carriera per un allenatore)

Fans’ Favourite in singolare e in doppio (giocatore preferito dal pubblico)

Atp Masters 1000 Tournament of the Year

Atp 500 Tournament of the Year

ATP 250 Tournament of the Year

ATP Challenger Tournaments of the Year

La novità dell’anno è infine la categoria del “Breakthrough of the Year”, indirizzata verso i tennisti che hanno ottenuto un grande successo, come vittorie memorabili, salti in classifica rilevanti o primi titoli nel circuito.

A decretare i vincitori saranno proprio i giocatori, ad eccezione di tre categorie: ATP Coach of the Year, votato dagli allenatori, Fans’ Favourite in singolare e doppio, votati dai fan, mentre saranno, per la prima volta, i membri dell’“ATP n.1 Club” a stabilire il migliore nello Stefan Edberg Sportmanship Award

I primi verdetti

Le prime tre assegnazioni sono state quelle relative al miglior torneo 1000, 500 e 250.

Il torneo di Cincinnati (Usa, cemento) è stato nominato come miglior Masters 1000. Si tratta di una vera e propria sorpresa visto che, per la prima volta dal 2014, non è Indian Wells a trionfare.

Fondato nel lontano 1899, il torneo viene gestito dalla famiglia Lindner e il prize money è di circa 9 milioni. Nell’edizione 2025, i tabelloni sono stati allargati da 56 a 96 giocatori in singolare e da 28 a 32 nel doppio. Inoltre, la sua durata estesa a 12 giorni. Si è concluso con la vittoria di Carlos Alcaraz nel singolare e di Rajeev Ram e Nikola Mektic nel doppio.

Il premio di miglior ATP 500 è andato al torneo di Doha (Qatar, cemento), che nel 2025 ha incoronato in singolare di Andrey Rublev e in doppio di Julian Cash e Lloyd Glasspool. Proprio quest’anno, l’appuntamento che si svolge nella metà di febbraio, è passato dalla classe 250 a quella 500.

Infine, il torneo di Bastad (Svezia, terra battuta) si è aggiudicato il premio di miglior ATP 250 per la seconda volta negli ultimi tre anni. L’evento ha visto trionfare Luciano Darderi nel singolare, mentre Guido Andreozzi e Sander Arends hanno sollevato il trofeo in doppio.