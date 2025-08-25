Medvedev-Bonzi: cosa ha detto Opelka su Allensworth? E la reazione di Fritz (VIDEO)

La domanda “Cosa ha detto Reilly Opelka?” è diventata all’improvviso un tormentone, destinato a diffondersi anche sui campi da tennis tra amici. L’americano è stato chiamato in causa nella sfuriata di Daniil Medvedev nel terzo set del primo turno dello US Open 2025 contro Benjamin Bonzi. In quel momento, un fotografo si era mosso improvvisamente a bordo campo, costringendo l’arbitro Greg Allensworth a far ripetere la prima di servizio a Bonzi, che serviva sul match point.

Proprio Allensworth era già stato criticato mesi prima da Opelka, che a Dallas lo aveva definito “Il peggior arbitro del circuito”. Quelle frasi sono tornate a galla nel momento in cui Medvedev ha cercato di aizzare il pubblico newyorkese. L’episodio si è verificato sul 5-4 del terzo set: da lì il match si è allungato fino al quinto, durando 3 ore e 44 minuti. Alla fine, Bonzi ha conquistato l’accesso al secondo turno con il punteggio di 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4.

COSA DISSE OPELKA A DALLAS?

A febbraio, nel secondo turno del Dallas Open contro Cameron Norrie (poi vinto 4-6 7-6 6-4), Reilly Opelka perse la calma con uno spettatore che tossiva e faceva rumore durante il suo servizio: “Lo stai facendo fottutamente di proposito o cosa?”.

In quell’occasione Allensworth lo sanzionò con un “audible obscenity”, che comportò un point penalty e regalò a Norrie una palla break. Opelka riuscì comunque a vincere l’incontro, ma non strinse la mano all’arbitro e, a fine match, lo attaccò duramente: “Greg è il peggior arbitro del tour, ne parlavamo già tra noi giocatori negli spogliatoi. Ha quasi cambiato il risultato di una partita perché non sa quello che fa: si lascia prendere dalle emozioni, non risponde e non ha fatto tacere quel ragazzo. Non ha svolto il suo lavoro. Se vuoi fare lo stronzo, non può essere a senso unico. L’arbitro penalizza me, ma accade tutto perché non ha fatto il suo dovere. Spero che l’ATP lo punisca e lo lasci a riposo per qualche torneo”.

LA REAZIONE DI FRITZ SU X

“Un fotografo che entra in campo quando non dovrebbe avrebbe potuto cambiare totalmente l’andamento di una partita”. Con queste parole Taylor Fritz, poche ore dopo la sua vittoria al primo turno degli US Open 2025, è intervenuto su X commentando l’episodio tra Medvedev e Bonzi.

Il n.1 americano ha interagito direttamente con gli utenti: “È giusto che Bonzi abbia riavuto la prima, ma la decisione in realtà si è rivoltata contro di lui. Essere costretto a fermarsi 10 minuti su match point, con il pubblico che nel frattempo si carica contro di te, è un danno enorme. A meno che non piazzi una gran prima e ottenga un punto gratuito, la pausa è tutta negativa. Senza l’invasione del fotografo Bonzi avrebbe avuto MOLTE più probabilità di tenere il servizio in quel game. È stato proprio quell’episodio a generare confusione, a scaldare il pubblico e a costringere Bonzi a fermarsi nel momento più delicato della partita”.