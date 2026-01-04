United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio

Quarta giornata di tennis giocato tra Perth e Sydney per la United Cup 2026. Lunedì 5 gennaio sono in programma alcuni match molto interessanti come Mensik-Ruud e Zverev-Hurkacz. In campo anche Iga Swiatek, al suo esordio stagionale contro Eva Lys. Di seguito il programma e l’ordine di gioco della giornata.
Sydney – Ken Rosewall Arena
Repubblica Ceca – Norvegia (Gruppo D)
A partire dalle 00:30
Krejcikova – Helgo
Mensik – Ruud
Krejcikova/Mensik – Eikeri/Ruud
Germania – Polonia (Gruppo F)
Non prima delle 7:30
Zverev – Hurkacz
Non prima delle 9:00
Lys – Swiatek
Siegemund/Zverev – Swiatek/Hurkacz
Perth – RAC Arena
Stati Uniti – Spagna (Gruppo A)
A partire dalle 3:00
Gauff – Bouzas Maneiro
Fritz – Munar
Gauff/Harrison – Bouzas Maneiro/Munar
Regno Unito – Grecia (Gruppo E)
Non prima delle 10:00
Harris – Tsitsipas
Raducanu – Sakkari
Nicholls/Skupski – Sakkari/Tsitsipas