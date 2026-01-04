United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio

Quarta giornata di tennis giocato tra Perth e Sydney per la United Cup 2026. Lunedì 5 gennaio sono in programma alcuni match molto interessanti come Mensik-Ruud e Zverev-Hurkacz. In campo anche Iga Swiatek, al suo esordio stagionale contro Eva Lys. Di seguito il programma e l’ordine di gioco della giornata.

Sydney – Ken Rosewall Arena

Repubblica Ceca – Norvegia (Gruppo D)

A partire dalle 00:30

Krejcikova – Helgo

Mensik – Ruud

Krejcikova/Mensik – Eikeri/Ruud

Germania – Polonia (Gruppo F)

Non prima delle 7:30

Zverev – Hurkacz

Non prima delle 9:00

Lys – Swiatek

Siegemund/Zverev – Swiatek/Hurkacz

Perth – RAC Arena

Stati Uniti – Spagna (Gruppo A)

A partire dalle 3:00

Gauff – Bouzas Maneiro

Fritz – Munar

Gauff/Harrison – Bouzas Maneiro/Munar

Regno Unito – Grecia (Gruppo E)

Non prima delle 10:00

Harris – Tsitsipas

Raducanu – Sakkari

Nicholls/Skupski – Sakkari/Tsitsipas