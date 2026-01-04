News

United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio

Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
Quarta giornata di tennis giocato tra Perth e Sydney per la United Cup 2026. Lunedì 5 gennaio sono in programma alcuni match molto interessanti come Mensik-Ruud e Zverev-Hurkacz. In campo anche Iga Swiatek, al suo esordio stagionale contro Eva Lys. Di seguito il programma e l’ordine di gioco della giornata.

Sydney – Ken Rosewall Arena

Repubblica Ceca – Norvegia (Gruppo D)

A partire dalle 00:30

Krejcikova – Helgo

Mensik – Ruud

Krejcikova/Mensik – Eikeri/Ruud

Germania – Polonia (Gruppo F)

Non prima delle 7:30

Zverev – Hurkacz

Non prima delle 9:00

Lys – Swiatek

Siegemund/Zverev – Swiatek/Hurkacz

Perth – RAC Arena

Stati Uniti – Spagna (Gruppo A)

A partire dalle 3:00

Gauff – Bouzas Maneiro

Fritz – Munar

Gauff/Harrison – Bouzas Maneiro/Munar

Regno Unito – Grecia (Gruppo E)

Non prima delle 10:00

Harris – Tsitsipas

Raducanu – Sakkari

Nicholls/Skupski – Sakkari/Tsitsipas

