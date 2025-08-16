Montepremi Atp Winston-Salem 2025: soldi, punti e prize money totale

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Winston-Salem 2025. Ultimo torneo sul veloce nordamericano di preparazione agli US Opeen, con nessun top-25 della classifica ATP presente sui campi di Wake Forest University. Lorenzo Sonego prova a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in finale su Michelsen, ma l’Italtennis può puntare anche su Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci in tabellone. Il prize money totale dell’ATP 250 di Winston-Salem 2025 corrisponde a 681.977 euro, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP WINSTON-SALEM 2025
PRIMO TURNO – € 3.639 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 5.984 (13 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 10.178 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 17.819 (50 punti)
SEMIFINALE – € 30.855 (100 punti)
FINALE – € 53.728 (165 punti)
VINCITORE – € 93.659 (250 punti)
