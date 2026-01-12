Australian Open 2026, programma allenamenti martedì 13 gennaio: Sinner in campo con Cobolli

È stato diramato il programma degli allenamenti in programma martedì 13 gennaio a Melbourne Park. Prosegue il conto alla rovescia per l’Australian Open 2026 e i big, Jannik Sinner compreso, continuano la preparazione in vista del primo Slam stagionale. Proprio l’azzurro sarà tra i protagonisti in Australia e condividerà il campo con un altro italiano, Flavio Cobolli: prevista una sessione d’allenamento congiunta tra i due a partire dalle 3.15 italiane (le 13.15 locali). In campo anche Carlos Alcaraz, che si allenerà con Taylor Fritz, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka.

Ore 23.00 italiane (9.00 locali) – Jessica Pegula

Ore 1.00 (11.00) – Aryna Sabalenka

Ore 1.15 (11.15) – Coco Gauff

Ore 1.45 (11.45) – Carlos Alcaraz e Taylor Fritz

Ore 2.15 (12.15): Felix Auger-Aliassime

Ore 3.15 (13.15): Jannik Sinner e Flavio Cobolli

Ore 3.30 (13.30) Alex de Minaur

Ore 4.45 (14.45): Novak Djokovic

Ore 5.15 (15.15): Andrey Rublev