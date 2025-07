Luca Nardi si ferma: “Infortunio all’adduttore, spero di tornare a Cincinnati”

Luca Nardi ha comunicato via Instagram di aver subito un infortunio che lo stopperà per alcune settimane. “Purtroppo sto affrontando uno strappo muscolare all’adduttore giunto dopo Wimbledon e ho dovuto fermarmi per recuperare al meglio. Salterò i tornei di Washington e Toronto, ma sto facendo tutto il possibile per guarire completamente e tornare presto in campo. L’obiettivo è tornare più forte a Cincinnati.” Parole che confermano una tappa a vuoto dolorosa per il giovane azzurro, che ha salutato i prati londinesi al primo turno, sconfitto da Jannik Sinner: quel match ha segnato il via della cavalcata trionfale del campione italiano. Luca Nardi occupa attualmente la 95ª posizione, con un best ranking toccato al 67° posto lo scorso marzo. A 21 anni il pesarese ha già dimostrato personalità e talento, ma questo tipo di stop muscolare rischia di interrompere il ritmo in un momento cruciale della stagione. Non è la prima volta che gli infortuni incidono sulla sua crescita. I guai muscolari – ricorrenti nelle fasi più intense del calendario – hanno spesso troncato tornei e opportunità di scalata. In un momento in cui l’obiettivo è consolidarsi a livello ATP e accumulare esperienza nei grandi eventi, è essenziale un cambio di passo anche sul fronte della gestione fisica.

Il fatto che Nardi abbia scelto di riposare e curarsi, saltando due eventi fondamentali come Washington e Toronto, è indicativo di un approccio maturo: meglio prendersi il tempo giusto ora, che rischiare ricadute peggiori. Il suo obiettivo è rientrare a Cincinnati – un torneo che spesso fa da trampolino per l’ultimo Slam stagionale – con la giusta condizione. Luca Nardi rimane una delle promesse più interessanti del tennis italiano: qualità tecniche, mano e attitudine non mancano. Ma, come per molti giovani, il vero confronto è con la cura del proprio corpo e la capacità di prevenzione. Se riuscirà a costruire un programma di recupero efficace potrà tornare competitivo e proseguire la sua scalata.

