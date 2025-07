Dal 23 al 27 luglio a Brescia torna la Summer Cup by Dunlop

Sono poche, in Italia, le città a vantare un numero di appuntamenti internazionali di tennis in linea con quelli proposti da Brescia. Un motivo d’orgoglio figlio di ripetuti sforzi organizzativi e soprattutto della costante conferma di eventi che, una volta arrivati da queste parti, sono diventati appuntamenti fissi. Come uno dei quattro gironi europei di qualificazione per la fase finale della Summer Cup by Dunlop, i Campionati europei under 12 femminili per nazioni, che dal 2017 passano anche in terra bresciana. All’epoca lo facevano a Rezzato, mentre oggi l’evento organizzato da HD Tennis Team, Gruppo Program e Tennis Forza e Costanza 1911, presentato in mattinata nella Sala dei Giudici di Palazzo Loggia (sede del Comune di Brescia), ha trovato casa sui campi del Forza e Costanza. Sarà di nuovo la terra battuta di via Signorini ad accogliere speranze da dieci nazioni diverse, a caccia dei due posti in palio per la fase finale che ad agosto assegnerà il titolo europeo ad Ajaccio (Corsica). A Brescia si giocherà invece da mercoledì 23 a domenica 27 luglio, con turno preliminare nella giornata inaugurale per quattro nazioni (Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Lussemburgo e Serbia), che si contenderanno il diritto di raggiungere Italia, Estonia, Francia, Malta, Portogallo e Slovacchia alla fase a gironi, prevista da giovedì a sabato. Nella giornata conclusiva, invece, le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno negli spareggi per l’accesso alla Final Eight, mentre le altre si sfideranno per 5° e 7° posto. Le due sconfitte nel turno preliminare, invece, si scontreranno già all’indomani (24 luglio) per il 9° posto finale.

Nel 2024 a conquistare – via Brescia – la qualificazione per la fase finale furono Croazia e Slovacchia, nazionale che negò il pass per Ajaccio all’Italia, interrompendo una serie di sei qualificazioni consecutive nelle sei edizioni giocate in precedenza a Brescia e provincia. Un motivo in più, per le azzurrine, per andare in cerca di riscatto dodici mesi più tardi. Complessivamente, le nazionali under 12 impegnate nella prima fase femminile della Summer Cup by Dunlop sono 36: gli altri gironi di qualificazione si giocheranno – nella stessa settimana di quello bresciano – a Rakovnik (Repubblica Ceca), Telavi (Georgia) e Craiova (Romania). Tutte occasioni per ammirare da vicino tante delle future protagoniste del tennis mondiale, impegnate a farsi le ossa con la maglia della propria nazionale, sognando il titolo europeo. Al Tennis Forza e Costanza 1911, sotto la direzione di Alberto Paris e Massimo Ogna, il primo appuntamento è per mercoledì 23 luglio: dal mattino i due incontri preliminari, nel pomeriggio l’inaugurazione ufficiale dell’evento, con il meeting fra i capitani delle selezioni nazionali e il sorteggio dei due gruppi, seguito dalla sfilata delle squadre, con la presentazione delle giocatrici, gli inni nazionali e il giuramento ufficiale da parte di atleti, capitani e ufficiali di gara. Un piccolo evento nell’evento, antipasto a quattro giorni di battaglie ed emozioni.

