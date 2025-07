Il Lampo Trophy dell’Italia parte in salita: doppia sconfitta contro l’Austria, fra i rimpianti

Nell’intera storia del Lampo Trophy era capitato pochissime volte che l’Italia chiudesse una giornata così carica di rimpianti. Perché al debutto nell’edizione numero 23 sia le azzurrine sia gli azzurrini sono arrivati a un passo dal battere l’Austria, eppure entrambe le nazionali hanno chiuso con un pugno di mosche in mano, tanta delusione e altrettanto di cui recriminare. Sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini) le prime a masticare amaro sono state le ragazze capitanate da Maurizio Calcagno, battute in mattinata in una sfida a dir poco rocambolesca. In vantaggio grazie alla vittoria della palermitana Aurora Freni contro Lisa Freudentaler (6-4 6-4), le azzurrine si sono lasciate riacciuffare a causa della sconfitta di Vittoria Fredduzzi (doppio 6-1 da Nina Buchegger), ma parevano sulla buona strada per raddrizzare la situazione nel doppio, dopo il primo set vinto da Fredduzzi/Cereghini contro Freudentaler/Buchegger (6-4). Invece, le rivali hanno presto pareggiato i conti e così si è deciso tutto al long tie-break finale a 10 punti, per l’occasione proposto con la novità del punto secco in caso di 9-9. E proprio in quella particolare situazione di match-point da ambo le parti si è deciso il confronto: malgrado il 9-8 Italia (regalato dalle rivali con due doppi falli di fila) la partita se la sono prese le austriache, vincendo gli ultimi due punti e prendendosi un successo potenzialmente chiave nella lotta per l’accesso alle semifinali.

Esito simile per il duello maschile, con la differenza che in quel caso il primo punto è andato agli austriaci (bella vittoria di Lennard Wala contro il piemontese Gabriele Aceto, superato per 6-4 6-0) e il secondo agli azzurrini di capitan Andrea Viceconte. A firmarlo Mattia Bongiovanni, a segno per 7-5 7-6 contro il coetaneo Jonas Mittermayr in una sfida che ha visto il maceratese giocare meglio tutti i punti importanti e cancellare anche due set-point nel dodicesimo gioco del secondo set. Una prestazione che gli è valsa il posto per il doppio decisivo, a fianco di Pietro Galimberti, figlio dell’ex davisman Giorgio. Contro Wala/Mittermayr, la coppia ha funzionato a meraviglia fino ad arrivare a condurre per 6-0 4-2, ma quando è stato il momento di chiudere i due italiani si sono disuniti. Hanno perso 4 game di fila e il set, quindi cinque dei primi sei punti del long tie-break finale, che li ha visti in svantaggio per 5-1. Con una reazione d’orgoglio hanno ribaltato il punteggio portandosi avanti per 6-5, ma il testa a testa finale ha comunque dato ragione ai rivali, che hanno completato la rimonta imponendosi per 0-6 6-4 10/8. Mercoledì, a Brescia, per le nazionali italiane ci saranno quelle del Canada, entrambe battute dalla Corea del Sud (3-0 le ragazze, 2-1 i ragazzi) nell’altra gara dei Gironi A. Nel Girone B, in scena al Centro Tennis Ospitaletto, doppia vittoria per il Messico che ha sconfitto per 2-1 la Slovenia sia nel maschile sia nel femminile, rimontando in entrambi i casi l’iniziale 0-1. Mercoledì il debutto della Svizzera, a riposo nella prima giornata.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Austria b. Italia 2-1

Aurora Freni (Ita) b. Lisa Freudentaler (Aut) 6-4 6-4, Nina Buchegger (Aut) b. Vittoria Fredduzzi (Ita) 6-1 6-1, Freudentaler/Buchegger (Aut) b. Fredduzzi/Cereghini (Ita) 4-6 6-1 10/9.

Corea del Sud b. Canada 3-0

Choi Yoonseol (Kor) b. Paris Radovic (Can) 6-3 6-2, Lim Yeonkyung (Kor) b. Yasmine Sovissi (Can) 6-1 6-1, Yoonseol/Yeonkyung (Kor) b. Sovissi/Grossutti (Can) 6-2 6-0.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Messico b. Slovenia 2-1

Ajda Serbinek (Slo) b. Julia Becerra (Mex) 6-1 3-6 10/7, Constanza Fernandez (Mex) b. Naja Arsic (Slo) 5-7 6-4 10/8, Becerra/Fernandez (Mex) b. Serbinek/Krali (Slo) 6-3 5-7 10/8.

Turno di riposo: Svizzera.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Austria b. Italia 2-1

Lennard Wala (Aut) b. Gabriele Aceto (Ita) 6-4 6-0, Mattia Bongiovanni (Ita) b. Jonas Mittermayr (Aut) 7-5 7-6, Wala/Mittermayr (Aut) b. Bongiovanni/Galimberti (Ita) 0-6 6-4 10/8.

Corea del Sud b. Canada 2-1

Minchan Kwon (Kor) b. Vlad Lupu (Can) 6-2 6-1, Yoonjae Suh (Kor) b. Daniel Marinov (Can) 6-1 6-3, Lupu/Huang (Can) b. Kwon/Suh (Kor) 7-5 6-4.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Messico b. Slovenia 2-1

Niko Brolih (Slo) b. Justo Aguilar (Mex) 6-1 6-2, David Llovera (Mex) b. Ian Suljic (Slo) 6-3 6-4, Llovera/Morel (Mex) b. Brolih/Suljic (Slo) 6-0 6-2.

Turno di riposo: Svizzera.

IL PROGRAMMA

Da martedì 1° a giovedì 3 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Venerdì 4 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 5 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

