Corea del Sud, Messico, Svizzera e Canada nelle semifinali del Lampo Trophy

L’Italia non ci sarà, né nel maschile né nel femminile, perché eliminata nella fase a gironi. Ma le semifinali del Lampo Trophy 2025, evento under 12 per nazioni del circuito Tennis Europe, promettono ugualmente spettacolo, divertimento e l’opportunità di ammirare alcuni dei futuri talenti del tennis mondiale. Dopo le prime tre giornate di gara, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia città e del Centro Tennis Ospitaletto (in provincia), le nazioni in corsa sono rimaste quattro, capaci di garantirsi il posto in semifinale sia coi ragazzi sia con le ragazze. Non sorprende la presenza della Corea del Sud, che si è presentata in Lombardia con l’obiettivo di replicare la doppietta dell’edizione 2024 e sin qui ha mostrato di avere tutte le carte in regola per riuscirci, vincendo (a punteggio pieno) il Gruppo A sia nel maschile sia nel femminile. Dopo i successi contro Canada e Austria nelle prime due giornate, i coreani hanno completato l’opera battendo anche le nazionali italiane, già tagliate fuori dalla corsa alle semifinali. In mattinata, Choi Yoonseol e Lim Yeonkyung hanno lasciato poco spazio alle azzurrine di capitan Maurizio Calcagno, dominando prima i singolari e poi il doppio in coppia, mentre nel pomeriggio hanno fatto lo stesso Minchan Kwon e Yoonjae Suh, passati per 3-0 contro i ragazzi di capitan Andrea Viceconte. Per l’Italia, dunque, un’edizione decisamente da dimenticare, causa (anche) un sorteggio poco favorevole che ha spedito gli azzurri nello stesso gruppo delle due favorite della vigilia, Corea del Sud e Canada.

In semifinale, per le ragazze della Corea del Sud ci saranno le rivali del Messico, seconde classificate nel Gruppo B a Ospitaletto. Oggi erano a riposo, ma la vittoria della Svizzera contro la Slovenia ha garantito la qualificazione anche a loro, oltre che alle elvetiche. Per le rossocrociate della protagonista Taleah Halloun, passate in rimonta, in semifinale ci sarà il Canada, secondo nel Gruppo A grazie a una laboriosa vittoria contro l’Austria. Le canadesi si sono aggiudicate il doppio decisivo, con la coppia Souissi/Radovic promossa per 6-3 2-6 10/9 contro Freudenthaler/Buchegger. Nel maschile, invece, l’avversaria in semifinale della Corea del Sud sarà la Svizzera, che battendo per 2-1 la Slovenia si è presa il secondo posto del Gruppo B. Messico-Canada l’altra semifinale maschile: i primi (oggi a riposo) erano già certi della qualificazione con un giorno d’anticipo, in virtù dei due successi nelle prime due giornate, mentre i canadesi si sono presi la semifinale in maniera rocambolesca, battendo per 2-1 l’Austria. Dopo il vantaggio nordamericano con Dustin Huang e l’1-1 di Jonas Mittermayr, è stato – di nuovo – decisivo il doppio. Gli austriaci hanno annusato il successo quando sono saliti sul 6-4 5-3, ma poi è arrivata la rimonta dei rivali, a segno per 4-6 7-5 10/4 con tanto di due match-point cancellati nel decimo game del secondo set. Venerdì dalle 8.45 le semifinali femminili: Corea del Sud-Messico a Ospitaletto, Canada-Svizzera a Brescia. Non prima delle 14, i ragazzi: Corea del Sud-Svizzera a Brescia, Messico-Canada a Ospitaletto.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Corea del Sud b. Italia 3-0

Choi Yoonseol (Kor) b. Virginia Cereghini (Ita) 6-0 6-0, Lim Yeonkyung (Kor) b. Vittoria Fredduzzi (Ita) 6-0 6-3, Yoonseol/Yeonkyung (Kor) b. Freni/Cereghini (Ita) 6-0 6-3.

Canada b. Austria 2-1

Yasmine Souissi (Can) b. Lina Jacob (Aut) 6-1 7-6, Nina Buchegger (Aut) b. Bishop Grossutti (Can) 6-2 6-0, Souissi/Radovic (Can) b. Freudenthaler/Buchegger (Aut) 6-3 2-6 10/9.

Classifica finale Gruppo A

1. Corea del Sud (in semifinale)

2. Canada (in semifinale)

3. Austria

4. Italia

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Svizzera b. Slovenia 2-1

Ajda Serbinek (Slo) b. Beatrice Kaya (Sui) 6-2 2-6 10/7, Taleah Halloun (Sui) b. Naja Arsic (Slo) 6-0 6-3, Halloun/Knaus (Sui) b. Arsic/Krali (Slo) 2-6 6-2 10/6.

Turno di riposo: Messico.

Classifica finale Gruppo B

1. Svizzera (in semifinale)

2. Messico (in semifinale)

3. Slovenia

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Corea del Sud b. Italia 3-0

Minchan Kwon (Kor) b. Gabriele Aceto (Ita) 6-1 6-1, Yoonjae Suh (Kor) b. Mattia Bongiovanni (Ita) 6-3 6-2, Kwon/Suh (Kor) b. Aceto/Galimberti (Ita) 6-1 6-0.

Canada b. Austria 2-1

Dustin Huang (Can) b. Lennard Wala (Aut) 6-0 6-1, Jonas Mittermayr (Aut) b. Vlad Lupu (Can) 2-6 6-4 10/9, Huang/Marinov (Can) b. Wala//Mittermayr (Aut) 4-6 7-5 10/4.

Classifica finale Gruppo A

1. Corea del Sud (in semifinale)

2. Canada (in semifinale)

3. Austria

4. Italia

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Svizzera b. Slovenia 2-1

Niko Brolih (Slo) b. Jiro Kondo (Sui) 6-3 7-6, Carlo Brocchieri (Sui) b. Ian Suljic (Slo) 6-3 6-2, Brocchieri/Lubina (Sui) b. Brolih/Suljic (Slo) 7-5 6-3.

Turno di riposo: Messico.

Classifica finale Gruppo B

1. Messico (in semifinale)

2. Svizzera (in semifinale)

3. Slovenia

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 luglio: semifinali femminili dalle 8.45 (su due sedi), semifinali maschili dalle 14 (su due sedi). Sabato 5 luglio: finali maschili e femminili, su due sedi. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

Leggi anche: