Elisabetta Cocciaretto ritrova le vittorie e il sorriso sui prati di ‘s-Hertogenbosch

Elisabetta Cocciaretto aveva lasciato Parigi amareggiata dopo il pesante ko al secondo turno del Roland Garros per mano di Ekaterina Alexandrova. Non necessariamente per la sconfitta netta contro una giocatrice di alto livello e che sta disputando un’ottima stagione, ma per un 2025 che nei primi cinque mesi è stato decisamente complesso. La classe ’01 marchigiana con gli infortuni nella sua ancor giovane carriera ha abituato a conviverci, ma accettare di non essere al 100% e poi essere in condizione per competere in tornei del circuito maggiore sono due cose diverse. “Ho sbagliato ad andare a giocare certi tornei senza allenamento, perché senza allenamento non riesco a rendere al meglio”, aveva detto in conferenza stampa dopo aver citato la lunga lista di problemi, da un’epitrocleite a una distorsione alla caviglia, passando per problemi alla schiena e muscolari.

Da qualche settimana le cose vanno meglio e con il ritorno sull’amata erba arrivano anche le prime gioie di un’annata nefasta. Un anno dopo il WTA 250 di Birmingham, la “Coccia” torna infatti in semifinale e lo fa a ‘s-Hertogenbosch. Percorso quasi netto, senza cedere alcun set, ma comunque impegnativo: 7-6(11) 7-5 alla wild card locale Arianne Hartono; 6-1 7-6(4) a Bernarda Pera; oggi 6-2 7-6(4) nei quarti a un’altra beniamina di casa, ovvero Suzan Lamens. Un match in cui l’allieva di Fausto Scolari è stata brava nel secondo set a recuperare da 3-5, annullando anche due set point all’avversaria.

L’azzurra andrà a caccia della sua terza finale WTA 250: dall’altra parte della rete troverà la rumena Elena Gabriela Ruse, che un po’ a sorpresa ha eliminato in due parziali di gioco Bianca Andreescu. Match con quote sostanzialmente alla pari, ma questo tris di vittorie senz’altro hanno alzato il morale di Elisabetta e le hanno consegnato anche una boccata d’ossigeno a livello di punti. Con questo risultato, infatti, riavvicina la top-100 mondiale alla posizione numero 103 e, a prescindere da come vada a finire la settimana, attutirà i punti in uscita della semifinale di Birmingham tra una decina di giorni.

Un aspetto importante, ma al momento comunque non prioritario, come Elisabetta aveva sempre raccontato nella capitale francese: “Non devo pensare al ranking, ma riprendere a fare bene le cose a 360 gradi, rimanendo concentrata sul mio tennis. Devo cercare di essere più professionale, fare più attenzione alle cose che faccio. Nel mio caso la classifica non deve essere la priorità, ma solo una conseguenza del tennis che esprimo.” eall

