Città di Crema, la finale maschile è Ghia-Cattaneo. Nel femminile dominio giapponese

Saranno due derby a concludere l’edizione numero 19 del Trofeo Città di Crema, torneo internazionale Under 16 che termina sabato – con le finali dei tabelloni di singolare – sui campi in terra battuta di Via del Fante. Da una parte due italiani – Ghia e Cattaneo – di fronte per il titolo dei ragazzi; dall’altra due giapponesi – Okuyama e Iwasa – una contro l’altra per contendersi la coppa del draw femminile. Si sapeva da qualche giorno che il trofeo maschile sarebbe finito in mani tricolori, ma l’equilibrio visto fino a venerdì non permetteva di fare previsioni, anche perché in campo c’erano le teste di serie dalla 2 alla 5, ossia quanto di meglio il torneo potesse proporre, una volta uscito il primo favorito Semenic. In semifinale, il numero 2 Giorgio Ghia è riuscito a evitare (per la prima volta nella settimana) il terzo set, prendendosi il successo nella stracittadina milanese contro Emiliano Bratomi: dopo un primo parziale lottato, il tie-break vinto ha spianato la strada al favorito, capace di involarsi nel secondo fino a chiudere per 7-6 6-1. Nella semifinale della sera, il promettente piemontese Cesare Cattaneo (numero 3 del seeding) ha avuto ancora meno problemi nel successo su Sebastiano Mantovani, piegato con un duplice 6-2.

Il singolare femminile, invece, si deciderà con un derby giapponese fra due giocatrici classe 2012, capaci di stupire tutti con una solidità e una concentrazione fuori dal comune. La prima a staccare il pass per l’ultimo atto è stata Ayaka Iwasa, partita addirittura dalle qualificazioni e in grado di concedere appena due game alla piemontese Bianca Baroglio, la quale pure era stata fra le più convincenti nei giorni precedenti. Poco dopo, a raggiungere la connazionale è stata la testa di serie numero 3 Shina Okuyama, a segno dopo una splendida rimonta sulla favorita Camilla Olga Castracani. Si era capito fin dalle prime giornate che le due ragazzine asiatiche avevano talento in abbondanza e tanta voglia di far bene, ma era difficile prevedere un match decisivo tutto per loro. Pochi giorni fa, le stesse avevano dato vita a un altro derby nella finale dell’Under 14 di Pescara, col successo di Shina Okuyama al terzo set, ma qui si tratta di una prova Under 16 e il livello si è alzato in modo esponenziale. Sul finire del 2024, le stesse due si erano prese – in coppia – la finale dell’Orange Bowl Under 12, ed è chiaro che le vedremo protagoniste a lungo nei prossimi eventi giovanili. In attesa di un possibile futuro passaggio tra le pro.

Nei doppi, intanto, sono giunti due trionfi azzurri grazie alle coppie Castracani/Fuzio nel femminile (7-5 6-2 su Lampiano Garbarini e Tranchero) e Ghia/Samarelli nel maschile (6-2 7-6 su Longo e Pretolani). Sabato dalle ore 10.30 la finale del singolare femminile, mentre l’ultimo atto maschile andrà in scena alle 16, sempre con ingresso gratuito.

Risultati di giornata

Tabellone singolare maschile, semifinali: G. Ghia (Ita, 2) b. E. Bratomi (Ita, 4) 7-6 6-1, C. Cattaneo (Ita, 3) b. S. Mantovani (Ita, 5) 6-2 6-2.

Tabellone singolare femminile, semifinali: A. Iwasa (Jpn) b. B. Baroglio (Ita) 6-1 6-1, S. Okuyama (Jpn, 3) b. C. Castracani (Ita, 1) 4-6 6-3 6-2.

Tabellone doppio maschile, finale: G. Ghia / G. Samarelli (Ita, 2) b. D. Longo / R. Pretolani (Ita, 3) 6-2 7-6.

Tabellone doppio femminile, finale: C. Castracani / F. Fuzio (Ita, 1) b. M. Lampiano Garbarini / E. Tranchero (Ita, 4) 7-5 6-2.

