Serie A2, Padova punisce Ceriano. Ora serve un’impresa in casa

La Serie A1 si allontana e ora servirà un’impresa per raggiungerla. Dopo l’andata del secondo turno di play-off del campionato di Serie A2, si fa dura per il CT Ceriano che oggi è stato superato per 3-1 dal TC Padova fuori casa. Un match dai due volti, che la formazione patavina si è aggiudicata grazie al talento della spagnola Andrea Lazaro Garcia (che ha sconfitto in rimonta Anna Turati) e a un vivaio di alto livello, ma non senza rischi. Camilla Scala ha vinto un match rocambolesco contro Lavinia Luciano e, nel doppio, la coppia composta da Maria Aurelia Scotti e Anna Turati, dopo un primo set perso troppo velocemente (nonostante il break conquistato nel primo gioco), ha avuto un set point nel secondo parziale che avrebbe potuto trascinare la sfida al match tie-break rimescolando le carte. Così non è stato, ma la sensazione è che le due squadre siano più vicine di quanto non dica il risultato finale. Nell’altro confronto di play-off, il CT Bologna si è imposto per 2-1 in casa contro il CT Palermo.

“Purtroppo le cose non sono andate come speravamo. A un certo punto avremmo potuto essere 2-0 e invece, alla fine, abbiamo perso 3-1. Abbiamo lottato – dice il capitano, Silverio Basilico – ma non è bastato. La sensazione è che siano tutti match piuttosto equilibrati quindi nel ritorno tutto sarà ancora possibile. L’anno scorso eravamo noi in vantaggio 3-1 dopo il match d’andata e ciò nonostante alla fine non abbiamo conquistato la promozione. Quest’anno tocca a noi recuperare, ma con la giusta determinazione possiamo farcela. Venderemo cara la pelle. Loro oggi hanno avuto un grande sostegno da parte del loro pubblico e noi speriamo di avere lo stesso supporto dai nostri tifosi domenica per tentare questa impresa”. E in effetti lo scorso anno la promozione sembrava cosa fatta per la formazione brianzola dopo il successo contro AT Verona che però, nella sfida di ritorno, aveva ribaltato completamente le sorti di un match che sembrava segnato. Ma corsi e ricorsi storici a parte, Ceriano quest’anno è una squadra più matura e concreta. Appuntamento dunque per domenica 11 dicembre alle ore 10 al Centro Robur di Saronno quando il CTC e i suoi tifosi proveranno a realizzare un mezzo miracolo sportivo.

Serie A2 – Play-off, andata turno decisivo

TC Padova b. CT Ceriano 3-1

Andrea Lazaro Garcia (P) b. Anna Turati (C) 1-6 6-4 6-3; Camilla Scala (C) b. Lavinia Luciano (P) 5-7 6-2 7-6(3); Carolina Gasparini (P) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-1 6-4; Lazaro Garcia/Gasparini (P) b. Turati/Scotti (C) 6-1 7-5.

Leggi anche: